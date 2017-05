Nuošali Hendersono sala – tankiausiai plastikinėmis atliekomis užteršta teritorija pasaulyje

Ramiajame vandenyne esanti negyvenama Hendersono sala yra tankiausiai plastikinėmis atliekomis užteršta teritorija pasaulyje, parodė atliktas tyrimas, informuoja BBC.

Jungtinės Karalystės Pitkerno salų grupei priklausančios Hendersono salos paplūdimiuose yra apytikriai 37,7 mln. plastiko gabalų. Didžioji dalis atliekų į salą atkeliauja iš praplaukiančių valčių ir Pietų Amerikos.

Bendras Australijos ir Jungtinės Karalystės atliktas tyrimas rodo, kad vienam kvadratiniam metrui tenka 671 atlieka, o iš viso atliekų kiekis siekia 17 tonų.

Tyrime, išleistame žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“, pateikiamas pavyzdys, kaip nuošalios salos tampa pasaulio šiukšlių „surinkėjomis“.

Hendersono saloje galima rasti žvejybos reikmenų ir kasdienio naudojimo daiktų, pavyzdžiui, dantų šepetėlių, žiebtuvėlių ir skustuvų.

„Iš pradžių tai atrodo šiek tiek žaviai, bet iš tiesų taip nėra. Šis plastikas senas, aštrus, trapus ir nuodingas“, – BBC sakė vienas iš tyrimą atlikusiu asmenų.

Hendersono sala įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą dėl palyginti unikalios ekologijos, garsėjančios 10 augalų ir keturiomis paukščių rūšimis.

Sala driekiasi už 190 km nuo Pitkerno salos ir apie 5 tūkst. km nuo Čilės.

Informacijos šaltinis – ELTA

EPA – ELTA nuotraukoje – Hendersono sala.

2017.05.17; 06:21