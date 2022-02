„Oskarų“ varžybose pirmauja 12 nominacijų pelniusi „Šuns galia“

Los Andželas, vasario 8 d. (AFP-ELTA). Jane Campion psichologinis vesternas „Šuns galia“ („The Power of the Dog“) antradienį pirmavo „Oskarų“ nominacijose, aplenkęs gausybę filmų, pasirodžiusių per tuos metus, kai nuo COVID pavargusi publika pamažu grįžo į kino teatrus. Los Andželas, vasario 8 d. (AFP-ELTA). Jane Campion psichologinis vesternas „Šuns galia“ („The Power of the Dog“) antradienį pirmavo „Oskarų“ nominacijose, aplenkęs gausybę filmų, pasirodžiusių per tuos metus, kai nuo COVID pavargusi publika pamažu grįžo į kino teatrus.

„Netflix“ išleistas filmas apie užguitą praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio galvijų augintoją Montanoje pelnė 12 nominacijų, tarp jų ir už geriausią režisūrą – taip J. Campion tapo pirmąja du kartus „Oskarų“ apdovanojimų istorijoje nominuota moterimi.

Filmas „Šuns galia“ taip pat nominuotas kaip geriausias filmas, geriausių aktorių nominacijas pelnė aktoriai Benedictas Cumberbatchas, Kirsten Dunst, Jesse’as Plemonsas ir Kodi Smit-McPhee. Pastarąjį kartą J. Campion buvo nominuota prieš 28 metus už filmą „Fortepijonas“.

Mokslinės fantastikos epas „Kopa“ („Dune“) atsidūrė antroje vietoje su 10 nominacijų, įskaitant geriausio filmo, nors režisierius Denisas Villeneuve’as nebuvo Kino meno ir mokslo akademijos pastebėtas kaip geriausias režisierius. Kaip ir tikėtasi, Franko Herberto romano, kurio veiksmas vyksta dykumos planetoje, knibždančioje siaubingų smėlio kirmėlių, ekranizacija buvo sėkminga įvairiose techninėse kategorijose, įskaitant kinematografiją, vaizdo efektus ir garsą.

Kitos nominacijos atiteko Kennethui Branaghui už nespalvotą vaikystės dramą „Belfastas“ ir Stevenui Spielbergui už miuziklą „Vestsaido istorija“ – kiekvienas šių filmų gavo po septynias nominacijas.

Kai kurie kaip nereikalingą kritikavo S. Spielbergo sprendimą perkurti labiausiai pagerbtą miuziklą „Oskarų“ istorijoje, bet jis pavergė kritikus ir pelnė geriausio filmo nominaciją, o Ariana DeBose už Anitos vaidmenį nominuota geriausios antrojo plano aktorės apdovanojimui.

Režisūros kategoriją užbaigė Paulas Thomas Andersonas už „Stebuklų parką“ („Licorice Pica“) ir japonų režisierius Ryusuke Hamaguchi, kurio trijų valandų subtitruota drama „Vairuok mano automobilį“ („Drive My Car“) pelnė ir geriausio filmo nominaciją.

Viltys, kad tokie komerciniai kasos hitai kaip „Žmogus-voras: nėra kelio atgal“ („Spider-Man: No Way Home“) ir „007 Mirtis palauks“ („007 No Time To Die“), prasibraus į geriausio filmo lenktynes, žlugo. 1,8 milijardo dolerių uždirbęs filmas „Žmogus-voras“ pelnė tik vaizdo efektų nominaciją, o paskutinis Danielio Craigo filmas apie Džeimsą Bondą – tris nominacijas.

94-oji „Oskarų“ ceremonija numatyta kovo 27 dieną.