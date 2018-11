Paminėta Nieko nepirkimo diena

Print

Žalieji ir sąmoningo vartojimo entuziastai penktadienį kviečia minėti Nieko nepirkimo dieną.

Susivienijimas „Žali LT“ ir vystomojo bendradarbiavimo asociacija „Litdea“ šią dieną skatina susilaikyti nuo nereikalingų pirkinių, kurių gaminimas eikvoja gamtos ir žmogiškuosius išteklius, veda prie vis didėjančių sąvartynų ir atliekomis užgriozdintų pamiškių. Nieko nepirkimo dieną žmonės raginami ne tik nieko nepirkti, bet ir dalyvauti mainų mugėse.

Kaip rašoma nevyriausybinių organizacijų asociacijos „Litdea“ pranešime, Nieko nepirkimo diena – protestas prieš nesąmoningo, perteklinio vartojimo dieną, visame pasaulyje žinomą, kaip „Black Friday“, kai prisiperkama daug nereikalingų ar nebūtinų niekų.

Asociacijos teigimu, kasmet išmetama apie 50 mln. tonų elektros atliekų. Tai yra beveik 4 milijonai dviaukščių autobusų senos kompiuterinės technikos, televizorių, virtuvės technikos, kurių eilė tęsiasi iki Mėnulio daugiau nei 3 kartus.

Taip pat kasmet išmetama 7,2 mln. tonų maisto ir daugiau nei pusė jo – tinkamo valgyti. Tuo metu 1 iš 7 žmonių visame pasaulyje maisto stokoja.

Be to, žmonės per minutę nuperka milijonus plastikinių butelių. Dauguma šio plastiko patenka į vandenyną. Iki 2050 m. vandenyne bus daugiau plastiko nei žuvies.

Aplinkos ministerijos teigimu, įsibėgėjantis kalėdinis dovanų pirkimo vajus atsisuka prieš pačius pirkėjus.

„Kiekvienas tiesiog stabtelėkime ir atidžiau pažvelkime į savo kasdienį gyvenimą – ar tikrai mums reikia tiek daug daiktų. Suprantama, kad nelengva atsilaikyti prieš prekybininkų viliones akcijomis ir išpardavimais, bet turėtų nulemti paprasta logika – nepirkdami nebūtinų prekių, ir sutaupome, ir mažiau teršiame aplinką. Juk besaikis vartojimas gresia socialinėmis ir ekologinėmis problemomis“, – sako aplinkos viceministras Martynas Norbutas.

Nieko nepirkimo diena yra kanadiečio menininko Tedo Dave’o inicijuota akcija. Ji rengiama paskutinį lapkričio penktadienį.

Tai viena iš tarptautinių akcijų, raginančių susimąstyti apie sąmoningą vartojimą.

Lapkričio 17 d. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos valstybių, prasidėjo Europos atliekų mažinimo savaitė. Šiemet didžiausias dėmesys sutelktas kovai su augančia aplinkos tarša vienkartinio plastiko gaminiais.

Savaitei skirtų renginių tikslas – skatinti žmones vengti atliekų susidarymo, mažinti kenksmingų medžiagų kiekį produktuose ir medžiagose, daiktus naudoti pakartotinai ar pailginti jų naudojimo laiką.

O šeštadienį bus minima panaši – Pasipriešinimo pirkiniams diena. Europoje ji minima paskutinį lapkričio šeštadienį, o JAV bei Kanadoje – paskutinį lapkričio penktadienį.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.11.24; 03:00