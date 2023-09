Per smarkų sprogimą Uzbekistano sostinėje sužeista daugiau kaip 160 žmonių

Taškentas, rugsėjo 28 d. (dpa-ELTA). Per smarkų sprogimą sandėlyje Uzbekistane, oficialiais duomenimis, nukentėjo 163 žmonės. Sveikatos ministerija sostinėje Taškente, be to, savo „Telegram“ kanale patvirtino vieno nepilnamečio žūtį.