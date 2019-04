Per teroro aktą Šri Lankoje Lietuvos piliečiai nenukentėjo

Užsienio reikalų ministerija skelbia neturinti duomenų, kad per sekmadienio rytą, balandžio 21 dieną, Šri Lankoje įvykdytus teroro aktus keliose šalies bažnyčiose ir keliuose viešbučiuose būtų nukentėjusių Lietuvos piliečių.



Kaip jau pranešta, ryte Šri Lankoje įvykdyti keli teroro aktai. Teigiama, kad per sprogimus, kurie Šv. Velykų sekmadienį nugriaudėjo keliose Šri Lankos bažnyčiose ir keliuose viešbučiuose, žuvo mažiausiai 156 žmonės, iš jų 35 užsieniečiai, keli šimtai sužeisti. Šalies sostinėje Kolombe per sprogimus trijuose viešbučiuose ir vienoje bažnyčioje žuvo mažiausiai 45 žmonės. Dar 25 žmonės žuvo Batikaloa mieste, kur sprogimas driokstelėjo vienoje bažnyčioje. 67 žmonės žuvo Negombe, kur sprogimas įvyko vienoje bažnyčioje.



Užsienio reikalų ministerija primena, kad pirminė informacija konsulinės pagalbos klausimais Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje visą parą teikiama telefonu +370 5 236 2444, el. paštu pilieciai@urm.lt, arba per WhatsApp programėlę: +370 6998 3537



Lietuvos ambasados Indijoje kontaktai: +91 11 4313 2200, amb.in@urm.lt, http://in.mfa.lt



Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja parsisiųsti programėlę „Keliauk saugiai“ ir gauti aktualią konsulinę informaciją, tiesioginius ministerijos pranešimus esant krizinei situacijai užsienio šalyje. iOS: https://goo.gl/dOxeli; Android: https://goo.gl/rPwrfx