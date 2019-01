Peteris Tide. Čekija tramdys Rusijos diplomatus

Print

Kaip praneša vokiečių internetinis tabloidas Bild (autorius – Peteris Tide), oficialioji Praha pradėjo kovą su šalyje reziduojančiais Rusijos diplomatais. Čekai sieks, kad Rusija ženkliai sumažintų Prahoje reziduojančių diplomatų gretas bei nenaudotų tiek daug automobilių su diplomatiniais numeriais.

Čekijos žvalgybos BIS būstinė. Wkikipdia nuotr.

Šį klausimą Čekijos vyriausybė nagrinės sausio mėnesį. Debatus minitrų kabinete paskatino metinė Čekijos slaptųjų tarnybų BIS ataskaita. Remiantis BIS duomenimis, 2016 ir 2017 metais Rusija surengė kibernetines atakas prieš dvi Čekijos ministerijas – užsienio reikalų ir gynybos (omenyje turimos programišių grupuotės ATP28 ir Fancy Bear).

Čekų žvalgybos BIS analitikai perspėja, kad pavojuje atsidūrė ir Čekijos vyriausybės komunikacinės sistemos. Manoma, kad dėl Rusijos kontroliuojamų programišių atakų milžiniški kiekiai konfidencialios informacijos, susijusios su asmeniniais Vyriausybės darbuotojų duomenimis, atsidūrė rankose tų, kuriems nederėtų jos turėti. Tiksliau tariant, jautri informacija atsidūrė priešų rankose.

Be to, remiantis Čekijos žvalgybos perspėjimais, Prahoje įsikūrusi Rusijos ambasada – akivaizdžiai per didelė tokiai šaliai kaip Čekija. Pastebėta, kad Čekijoje veikianti Rusijos ambasada turi itin daug techninių darbuotojų. Akivaizdu, kad tiek daug techninių specialistų Rusijos ambasadai nereikia. Čekų kontržvalgyba pagrįstai įtaria, jog maždaug pusė techninių darbuotojų gali būti diplomatinę neliečiamybę turintys įvairių Rusijos žvalgybų darbuotojai. Čekijos kontržvalgyba taip pat įtaria, kad net į šalį įvažiuojantys rusų žurnalistai bei turtingi rusų verslininkai dažnokai atlieka specialias Rusijos žvalgybos užduotis.

Čekijos žvalgybos BIS emblema

Čekija yra Rusijos hibridinio karo taikinyje. Kremlius stengiasi suskaldyti NATO bei išardyti Europos Sąjungą. Vakarietiškos struktūros griaunamos silpninant ir Čekijos struktūras.

