Politologai apie S. Skvernelio rinkimų kampaniją: premjerui trūksta solidumo

Vytauto Didžiojo universiteto politologas Lauras Bielinis taip pat abejojo, kad kritiška pozicija prezidentės atžvilgiu S. Skverneliui išeis į naudą. Antra vertus, pastebėjo profesorius, abejotina, ar pasiteisins ir siekis atkartoti D. Grybauskaitės naudoto „kovotojo su korupcija“ įvaizdį.„Aš manau, kad S. Skvernelis elgiasi neteisingai ta prasme, kad bando užimti D. Grybauskaitės suformuotą ir jos užimtą nišą. Tokio kritiško, labai ryžtingai kalbančio prieš korupciją, biurokratizmą ir kritikuojančio kitus politikus. Tai yra d. Grybauskaitės įvaizdžio niša, o Grybauskaitė dar yra prezidentė, todėl, manau, kad ateis momentas ir ji ramiu, bet valingu balsu išsakys savo nuomonę apie jį ir tokiu būdu visiškai suardys tą jai formuojamą alternatyvą“, – teigė politologas.V. Valentinavičius prieštaringai vertino ir premjero sprendimą spaudos konferencijos metu šalia savęs ir štabo vadovo Vytauto Bako pasisodinti tris moteris, iš kurių progą pasisakyti turėjo tik viena.„Čia yra bandymas reaguoti į kritiką dėl seksistinių pono Skvernelio įsitikinimų. Manau, kad tai neišsprendė, bet dar labiau pabrėžė S. Skvernelio seksizmą. Akivaizdu, kad jos skirtos tik papuošimui. S. Skvernelio ir ne vieno konservatyvesnio lietuvio įsitikinimas yra tai, kad moterys yra grožiui, o darbui reikia vyrų“, – komentavo politologas.V. Valentinavičius taip pat pažymėjo, kad iš paskutinių premjero veiksmų galima susidaryti įspūdį, kaip atrodys prasidėjusi rinkimų kampanija.„Visa Skvernelio rinkimų kampanijos mechanika yra Lietuvos lankymas ten, kur jį mėgsta. Pradedant Rusne ir baigiant Kaunu. Greitas vizitas į Kauną iškart po to, kai Visvaldas Matijošaitis ten triuškinamai laimėjo ir po to pareiškė, kad parems Skvernelį, yra modelis, kuris, matyt, daug kartų bus kartojamas. Atsiras daugiau merų, kurie rems Skvernelį, ir jis pas juos stropiai važinės. Tai tokia rinkimų kampanija yra neišvengiama kaip žemės trauka“, – sakė V. Valentinavičius.Vertindamas kurį laiką nebeaugantį premjero reitingą prezidento rinkimų apklausose, V. Valentinavičius pabrėžė, kad tai susiję ir su susilpnėjusiomis „valstiečių“ pozicijomis.„Savivaldos rinkimai parodė, kad „valstiečiai“ dar turi galios, bet ta galia jau nebe tokia kaip per Seimo rinkimus. „Valstiečių“ banga dar turi inerciją, bet slūgsta. Atitinkamai tai veikia R. Karbauskio ir „valstiečių“ pagrindinį kandidatą į prezidentus“, – teigė V. Valentinavičius.Politologas L. Bielinis pabrėžė, kad S. Skverneliui auginti reitingus labiausiai trukdo jo nesolidus elgesys.„Jo kritika, jo agresyvumas nueinančios prezidentės atžvilgiu iš tikrųjų yra ne prezidentinis. Tai yra eilinio, opozicijoje esančio politiko diskursinis tonas. Prezidentiškai besielgiantis kandidatas turėtų atrodyti solidžiau. Ir visuomenė, manau, įvertins tą jo nesolidumą“, – sakė L. Bielinis.V. Valentinavičius spėjo, kad, artėjant rinkimams, S. Skverneliui dažnai ne vietoje ir ne laiku išsprūstantys pasisakymai ir nesuvaldytos emocijos kels vis daugiau galvos skausmo.„Skvernelis turi polinkį nesivaldyti, karščiuotis ir kartkartėmis silpniau ar stipriau nusišnekėti, kaip, pavyzdžiui, tada, kai jis apkaltino dėl sąmokslo vargšą Andrių Tapiną. Aš netikiu, kad jis staiga, pamojus stebuklinga lazdele, nustos šituos dalykus daryti. Asmenybės brandos laipsnis nesikeičia per tris minutes. Jis nėra apsaugotas nuo tokių nusišnekėjimų ateityje. Ir premjero postas, be kita ko, reiškia, kad tai, ką jis bedarytų, viskas bus matoma ir iš visko bus daromos išvados, o Skvernelis nėra toks žmogus, kuris panašus į visada viską apgalvojantį ir atsargų politiką. Dažniau būna atvirkščiai“, – prognozavo politologas.Pirmasis prezidento rinkimų turas vyks gegužės 12 dieną, antrasis – gegužės 26-ąją. Šiuo metu apklausose pirmauja Gitanas Nausėda, antroje vietoje yra Ingrida Šimonytė, S. Skvernelis – trečias.