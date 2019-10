Politologai: šiame konflikte Viktoras Pranckietis nėra svarbiausias

Nors V. Pranckiečio pavardė ir minima dar vasarą prasidėjusiame dispute dėl to, kam turi priklausyti šis postas, ginčui inerciją suteikiančioms jėgoms ne dabartinio parlamento vadovo veiklos vertinimas ar jo interesai yra pagrindiniai kintamieji. Todėl, samprotauja politologai, nebūtinai V. Pranckiečiui opozicijos reiškiama parama reiškia paramą, o ir pats konfliktas nebūtinai vyksta dėl V. Pranckiečio.

Pasak Mykolo Romerio universiteto (MRU) dėstytojos Rimos Urbonaitės, Seimo vadovo raginimas greičiau nuspręsti jo likimą yra suskaičiuotų parlamentarų balsų, galinčių palaikyti jo išmetimą iš posto, išdava. Jos teigimu, V. Pranckietis puikiai supranta, kad balsavimo metu nesugebėjus surinkti 71 balso dėl jo atleidimo iš pareigų, kitas balsavimas įmanomas tik po pusmečio, jau kitoje sesijoje.

„Tad natūralu, kad jis skubina balsavimą tam, kad elementariai liktų Seimo pirmininko poste“, – kalbėjo R. Urbonaitė.

Politologės vertinimu, toks V. Pranckiečio strategavimas, siekis išlikti savo poste neturėtų būti suprantamas kaip savarankiškas, tik nuo jo paties priklausomas žingsnis. R. Urbonaitės teigimu, susiklosčiusi situacija bei akcentai, kurie bus esmingi nusprendžiant dėl jo likimo, nėra paties Seimo vadovo rankose.

„Jo išlikimas šiame poste yra nulemtas ne jo asmens, ne to, kaip jis atlieka savo funkcijas – istorija generuojasi tik dėl jo asmeninio konflikto su Ramūnu Karbauskiu. Yra skirtumas, ar tave palaiko kaip Seimo pirmininką, kuris, Seimo nuomone, tinkamai vykdo savo funkcijas, ar tave palaiko tik dėl to, kad tu konfliktuoji su R. Karbauskiu. Jis turėtų tai įvertinti“, – kalbėjo R. Urbonaitė, pridurdama, kad parama, kurios jis galėtų susilaukti, pavyzdžiui, iš konservatorių, veikiausiai tektų ne dėl to, kad būtų vertinamas jo darbas.