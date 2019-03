Prancūzija: kalėjimo, kuriame įvykdytas teroro aktas, prižiūrėtojai paskelbė streiką

Jos žiniomis, naktį į trečiadienį prižiūrėtojai išėjo į aikštę priešais kalėjimą ir užblokavo jo prieigas.Kaip sakė televizijos kanalui BFM profsąjungos „Force Ouvriere“ atstovas šioje penitenciarinėje įstaigoje, „teroro aktas perpildė prižiūrėtojų kantrybės taurę“. „Mes jau seniai reikalaujame pagerinti darbo sąlygas, padidinti darbuotojų skaičių, patikimiau užtikrinti saugumą“, – pareiškė jis. Radijo stoties „France Info“ žiniomis, prižiūrėtojai, be kita ko, seniai reikalauja, kad jiems būtų išduotos neperšaunamosios liemenės.Antradienį vieno kalinio, atliekančio 30 metų laisvės atėmimo bausmę už pagrobimą ir nužudymą, ginkluotą apiplėšimą ir terorizmo propagandą, žmona, atvykusi pasimatyti su vyru, įsinešė į kalėjimą keraminį peilį. Kaip pranešama, su šiuo peiliu iš pradžių ji, o paskui ir pats kalinys užpuolė du prižiūrėtojus.Policijos specialusis dalinys šturmavo kamerą, kurioje užsibarikadavo užpuolikai. Moteris buvo nukauta, kalinys sužeistas. Prancūzijos teisingumo ministrė Nicole Belloubet kvalifikavo incidentą kaip teroro aktą.Pasak „France Info“, puldamas prižiūrėtojus, vyras šūkaliojo šūkius Alacho garbei. Vėliau jis tyrėjams pareiškė, kad prižiūrėtojų užpuolimas buvo kerštas už Cherifo Chekatto žūtį.Gruodžio 11 d. vakare 29 metų strasbūrietis Ch. Chekattas ėmė šaudyti į žmones per kalėdinę mugę miesto centre. Išpuolio aukomis tapo penki žmonės, dar 14 buvo sužeisti. Ch. Chekattas buvo nukautas per policijos ir kariuomenės operaciją.(ELTA)