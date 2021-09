Prasideda Paryžiaus teroristų teismo procesas

Paryžiuje trečiadienį prasideda teismo procesas dėl kruvinų teroristinių išpuolių, kurie prieš beveik šešerius metus Prancūzijos sostinėje pareikalavo 130 gyvybių, 350 žmonės tada buvo sužeisti.

Kaltinimai pateikti 20 įtariamųjų, tarp jų – jau Belgijoje nuteistam Salahui Abdeslamui, kuris laikomas vienu pagrindinių teroristų. Laikantis griežčiausių saugumo priemonių, specialiai suburtas prisiekusiųjų teismas posėdžiaus specialiai šiam procesui įrengtoje salėje.

12 kaltinamųjų iš 20 gresia kalėjimas iki gyvos galvos. Šeši teisiami už akių.

Ekstremistai 2015 metų lapkričio 13 dieną, penktadienį, „Bataclan“ koncertų salėje Paryžiuje surengė skerdynes ir čia nušovė 90 žmonių. Be to, teroristai siautėjo Paryžiaus baruose ir restoranuose sostinės rytuose. Trys mirtininkai susisprogdino prie „Stade de France“ futbolo stadiono. Atsakomybę už atakas prisiėmė „Islamo valstybė“ (IS).

Informacijos šaltinis – ELTA

2021.09.08; 10:36

