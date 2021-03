R. Žemaitaitis siūlo atsisakyti kačių ir šunų ženklinimo atgaline tvarka

„Jeigu gyvūnai yra atvesti iki naujo įstatymo įsigaliojimo, tai neturi būti pareigos ir prievolės juos registruoti ar ženklinti“, – sako pasiūlymą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisoms įregistravęs politikas.

Todėl jis siūlo išbraukti iš ketvirtadienį planuojamo priimti įstatymo nuostatą, kad tokios katės, šunys ir šeškai privalo būti ženklinami mikroschemomis ir registruojami Gyvūnų augintinių registre ir kad už jų paženklinimą mikroschema ir įregistravimą į registrą atsako jų laikytojas ar savininkas.

Seimas ketvirtadienį spręs dėl gyvūnų ženklinimo tvarkos. „Jei bus pritarta siūlymui, visi privalės savo šunis, kates ir šeškus ženklinti: po oda įleisti mikroschemą. Tikslas – reguliuoti gyvūnų populiaciją. O aš manau – plauti pinigus. Maža to, norimas rezultatas nebus pasiektas, o didžiausios problemos laukia kaimo gyventojų“, – prognozuoja R. Žemaitaitis.

Kalbos apie kaimo katinų ženklinimą, jo nuomone, yra utopinės. „Gal pasiūlymo autoriai nėra buvę tikrame kaime? Juk daugelis kaimo kačių nėra ant rankų nešiojami gyvūnai – tik bastosi šalia namų. Pareina, paėda, išeina peliauti. Pabandykite tokį katiną užlaikyti glėbyje – sudraskys ir sukąs net per odines pirštines“, – sako R. Žemaitaitis.

Be to, R. Žemaitaičio nuomone, dalis žmonių, kurie norėtų priglausti kokį benamį gyvūną, po sprendimo įsigaliojimo jau to nedarys, nes reikalaujamas veiksmas kelia papildomų problemų.