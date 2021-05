Raigardo kelio poste sulaikyti kariniams tikslams skirti sunkvežimiai

Lietuvos muitinės pareigūnai Raigardo kelio poste balandžio mėnesį sulaikė iš Baltarusijos gabenamą specialiosios paskirties krovininį automobilį URAL-375AM. Vilniaus teritorinei muitinei pradėjus tyrimą dėl šio krovinio gabenimo, Krašto apsaugos ministerijos Judėjimo kontrolės centro specialistai patvirtino, kad ši transporto priemonė yra įtraukta į kontroliuojamų prekių sąrašą ir jai gabenti reikalinga licencija. Krovinį gabenusi įmonė šio dokumento muitinės pareigūnams patikrinimo metu nepateikė, pranešė Muitinės departamentas.

Ir tai ne pirmas šios įmonės bandymas į Lietuvą be būtinų dokumentų įvežti kontroliuojamas prekes – kovą, pasinaudojusi muitinės informacinių sistemų gedimu, ji importavo dvi kilnojamąsias elektros stotis ant transporto priemonės ZIL platformos.

Be to, balandžio 26 d. Raigardo kelio poste muitinės pareigūnai sulaikė dar vieną panašų krovinį – be tranzito licencijos per Lietuvą ketinta gabenti krovininį automobilį KAMAZ-43101, kuris priskiriamas prie karinės įrangos.

Lietuvos muitinė, atsižvelgdama į vis pasitaikančius strateginių prekių įvežimo, išvežimo iš Lietuvos ar tranzito per šalį pažeidimus, primena tokių prekių gabenimui keliamus reikalavimus. Juos pažeidus tokios prekės gali būt sulaikomos.

Strateginės prekės – tai prekės, programinė įranga ar technologijos, kurios gali būti naudojamos tiek civiliniams, tiek kariniams tikslams. Jos priskiriamos kontroliuojamoms prekėms, kaip ir cheminės ir biologinės medžiagos, kurios gali būti naudojamos cheminių ginklų ir cheminių bakteriologinių masinio naikinimo ginklų gamyboje, karinė įranga ir technologijos, ginklai ir jų dalys, amunicija, sprogmenys. Visų šių prekių gabenimui turi būti įgytos atitinkamos formos licencijos, kurias išduoda Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Už strateginių prekių kontrolės režimo pažeidimus – gabenimą per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei ar kitaip išvengiant šios kontrolės arba gabenant be licencijos, t. y. gabenimą kontrabanda, numatyta tiek administracinė, tiek ir baudžiamoji atsakomybė.

Lietuva yra nustačiusi griežtesnius karinės įrangos kontrolės reikalavimus nei kitos ES valstybės – būtinos ne tik karinės įrangos eksporto, importo ir tranzito licencijos, Lietuva į karinės įrangos sąrašus yra įtraukusi kai kuriuos objektus, kurių kitos šalys nekontroliuoja.

