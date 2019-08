„Rosatom“ dalyvauja konkurse statyti atominę jėgainę Bulgarijoje

Rusijos valstybinė korporacija „Rosatom“ pateikė paraišką dėl dalyvavimo konkurse statyti Beleno atominę elektrinę (AE) Bulgarijos šiaurėje.

„Pagal strateginio investuotojo Beleno AE statybai parinkimo procedūrą, „Rosatom“ pateikė paraišką dalyvauti konkurse. Bulgarijos nacionalinė elektros bendrovė paraišką priėmė“, – sakoma „Rosatom“ pranešime.

Žiniasklaidos duomenimis, kartu su „Rosatom“ konkurse statyti Beleno AE dalyvauja Pietų Korėjos atominės energetikos korporacija, Prancūzijos-Vokietijos bendrovė „Framatome“, amerikiečių „General Electric“ bei Kinijos nacionalinė atominės energetikos korporacija.

Bulgarija bando pasistatyti Beleno AE jau ilgą laiką: „Rosatom“ jau 2006 m. laimėjo konkursą dėl dviejų energinių blokų statybos Beleno AE. Į jėgainės statybų aikštelę buvo pristatyta įranga, bet 2009-aisiais projektas buvo sustabdytas, o 2012 m. kovą Sofija atsisakė AE statybos.

Pernai gegužę Bulgarijos ministras pirmininkas Boiko Borisovas pareiškė, kad šalis yra pasiryžusi atnaujinti Beleno AE statybas.

Svarbiausi reikalavimai, pasak Bulgarijos vyriausybės, – statybų užtikrinimas rinkos sąlygomis, be valstybinių garantijų ir be AE pagamintos elektros energijos pirkimo garantijų. Be to, Beleno AE kaina neturi viršyti 10 mlrd. eurų, o statybų trukmė – ne ilgesnė nei 10 metų.

2019.08.20; 08:14

