Rumunija nori padvigubinti ukrainietiškų grūdų tranzitą

Bukareštas, rugpjūčio 18 d. (dpa-ELTA). Rumunija, gerindama transporto infrastruktūrą, nori padvigubinti ukrainietiškų grūdų eksporto tranzitą. Tikslas yra per Rumuniją pervežamų ukrainietiškų grūdų kiekį padvigubinti nuo 2 mln. iki 4 mln. tonų per mėnesį, penktadienį Bukarešte susitikęs su Ukrainos kolega Denysu Šmyhaliu pareiškė Rumunijos ministras pirmininkas Marcelas Ciolacu. Rumunija šiuo metu yra trečia svarbiausia ukrainietiškų grūdų tranzito šalis, pridūrė svečias iš Kyjivo.

Kad būtų paspartintas tranzitas, pirmiausiai reikia sukurti naujus sienos perėjimo punktus tarp abiejų kaimyninių valstybių, kalbėjo D. Šmyhalis. Paspartinti ukrainietiškų prekių gabenimo įforminimą, be to, norima vykdant bendrą Ukrainos ir Rumunijos muitininkų bei pasienio policijos kontrolę.

Rumunija nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios ukrainietiškų prekių gabenimo pajėgumus jau padidino skirdama valstybės lėšų, sakė M. Ciolacu. Per daugumą pasienio postų tranzitas esą išaugo tris kartus, o Juodosios jūros Konstantos uoste – net šešis kartus.

Ukraina nori per metus eksportuoti nuo 40 iki 42 mln. tonų grūdų. Šiuo metu grūdų gabenimas Juodąja smarkiai apsunkintas, nes Rusija liepos pabaigoje pasitraukė iš tarpininkaujant Turkijai ir JT pasiekto grūdų susitarimo. Be to, Rusija parėjusiomis savaitėmis kelis kartus atakavo Ukrainos Dunojaus uostus, per kuriuos gabenama dalis grūdų eksporto. Alternatyvus maršrutas per Rumuniją laikomas nepatogiu, be kita ko, dėl tam nepakankamai išvystytų geležinkelių ir kelių.