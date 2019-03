Rusija noro geresnių santykių su JAV

Vis dėlto pirmąjį žingsnį turi žengti vyriausybė Vašingtone, pirmadienį pareiškė Kremlius. Jis teigė negalintis komentuoti ataskaitos, nes jos neturi, tačiau kartu pažymėjo, kad Rusija niekuomet nesikišo į kitų šalių vidaus reikalus ar rinkimus.R. Muelleris tyrė Rusijos kišimąsi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus ir galimus ryšius su dabartinio prezidento Donaldo Trumpo rinkimų kampanijos štabu. Remiantis savaitgalį paskelbta ataskaita, nerasta įrodymų, kad prezidentas D. Trumpas per rinkimų kampaniją būtų susimokęs su Rusija. Be to, nėra pakankamai duomenų, kad prezidentas trukdė teisingumui. Vis dėlto pastaruoju klausimu R. Muelleris prezidento visiškai neišteisino.(ELTA)