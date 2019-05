Rūta Vainienė: susitarimų, kad parduotuvės per šventes nedirbs, nebuvo

Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė ir Seimo narys Tomas Tomilinas įregistravo siūlymus uždrausti parduotuvėms dirbti per didžiąsias metų šventes bei apgailestavo, kad prekybos tinklai per Velykas nesilaikė pažado nedirbti.

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos (LPĮA) vykdomoji direktorė Rūta Vainienė teigė Eltai, kad jokio pažado nedirbti per šventes nebuvo.

Kaip siūlo R. Šalaševičiūtė ir T. Tomilinas, siekiama nustatyti ribojimą stambiems prekybos tinklams dirbti vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, sekmadienį, krikščionių Velykų dieną, lapkričio 1-ąją, Visų Šventųjų dieną, bei gruodžio 25-ąją, Kalėdų dieną.

Pasak Seimo nario T. Tomilino, per 2018 m. Kalėdas prekybos tinklai laikėsi profsąjungoms ir visuomenei duoto pažado, tačiau per 2019 m. Velykas pažadas buvo sulaužytas, ir dalis prekybos tinklų dirbo, dėl to socialinio dialogo instituto prestižui Lietuvoje iškilo grėsmė, nes laužomas pažadas menkina pasitikėjimą juo.

„Versle pažadas yra svarbiau už parašą. Todėl akivaizdu, kad nelieka kito kelio, kaip tik numatyti įstatyminius ribojimus“, – pranešime teigia Seimo narys.

R. Vainienė tikino, kad jokio susitarimo su prekybos tinklais nebuvo.

„Esu su visais asociacijos nariais šnekėjusi šiuo klausimu, tai jokio susitarimo nebuvo. Nebuvo visiškai jokio pažado. Matyt buvo įvykusi visiška komunikacijos klaida. Nežinau, kas Lauryno Vilimo (buvusio LPĮA vykdomojo direktoriaus. – ELTA) lūpomis buvo pasakyta, bet nė vienas narys man nepasakė, kad buvo pažadėję nedirbti“, – Eltai teigė R. Vainienė.

LPĮA vykdomoji direktorė apgailestavo, kad politikai susikūrė klaidingus lūkesčius dėl to, kad visos parduotuvės savo noru tarėsi nedirbti švenčių metu.

„Labai apgailestaujame dėl lūkesčio, kuris buvo sukeltas tarp politikų, nes kažkurioje vietoje kalbėjimas ir pažadai buvo perteikti neteisingai, sukurtas lūkestis be pagrindo“, – Eltai komentavo R. Vainienė.

Kaip rodo R. Vainienės pateikta Eltai mažmeninės prekybos įmonių darbo laiko reguliavimo poveikio vertinimo studija, ribojant prekybą tik pirmą Šv. Kalėdų ir Šv. Velykų dienas, penki didžiausi prekybos tinklai patirtų 7,5 mln. eurų apyvartos smukimą. Pasak R. Vainienės, esant 4 nedarbo dienoms, apyvarta sumažėtų dvigubai – apie 15 mln. eurų.

Atlikta studija taip pat parodė, kad valstybė dėl 4 dienų mažmeninės prekybos draudimo prarastų apie 4 mln. eurų pajamų.

Kiekybiniai skaičiavimai rodo, kad, įvedus bet kokio stiprumo ribojimus, apyvarta sumažės, o fiksuoti kaštai nepasikeis, todėl prekės savikaina išaugs, o tai sudarys papildomas paskatas didėti ir galutinei kainai.

2019.05.26

