„Rzeczpospolita“: Donaldas Trumpas rugsėjo 1-ąją gali apsilankyti Lenkijoje

JAV prezidentas Donaldas Trumpas gali rugsėjo 1-ąją apsilankyti Lenkijoje su vizitu ir Antrojo pasaulinio karo pradžios 80-ųjų metinių dieną paskelbti apie Amerikos karinio buvimo šalyje didinimą. Tai pirmadienį pranešė laikraštis „Rzeczpospolita“, remdamasis šaltiniais diplomatiniuose sluoksniuose.



„Varšuvos ir Vašingtono derybos spartėja. Amerikiečiai partneriams lenkams davė signalą, jog D. Trumpas svarsto galimybę jau birželio viduryje pakviesti (Lenkijos prezidentą) Andrzejų Dudą į Baltuosius rūmus ir sureguliuoti paskutinius ginčus dėl Amerikos bazių Lenkijoje plėtros“, – rašo leidinys.



„Jeigu abu lyderiai sudarys preliminarų susitarimą, D. Trumpui nebeliks kliūčių paskelbti Amerikos karinę iniciatyvą Varšuvoje per Antrojo pasaulinio karo pradžios 80-ąsias metines“, – sakė laikraščiui trys nepriklausomi šaltiniai Lenkijoje ir Jungtinėse Valstijose.



JAV prezidento dalyvavimas rugsėjo 1-osios renginiuose tikriausiai paskatintų atvykti į Lenkiją daugumą pakviestų ES, NATO ir Rytų partnerystės šalių vadovų, tarp jų – Prancūzijos ir Vokietijos prezidentus bei Didžiosios Britanijos premjerą, rašo „Rzeczpospolita“. Leidinio nuomone, tai būtų Vakarų pasaulio solidarumo su Lenkija signalas, tuo labiau, kad į iškilmes nepakviestas (Rusijos prezidentas) Vladimiras Putinas.



Komentuodami JAV karinio buvimo Lenkijoje didinimą, laikraščio šaltiniai sakė, kad omenyje turimas divizijos formatas. Be to, D. Trumpas gali pranešti Varšuvoje apie svarbius energetikos projektus. Neatmetama, kad bus kalbama apie atominės elektrinės statybą šalyje.