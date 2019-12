Santaros klinikose atidaromas Infekcinių ligų korpusas

Trečiadienį, Santaros klinikose Vilniuje atidaromas Infekcinių ligų korpusas. Tai vienas naujausių stacionarinių infekcinių ligų gydymo padalinių visoje Rytų Europoje. Šiame Santaros klinikų korpuse bus teikiamos aukščiausio lygio infekcinių ligų ir pulmonologijos stacionarinės bei ambulatorinės paslaugos. Trečiadienį, Santaros klinikose Vilniuje atidaromas Infekcinių ligų korpusas. Tai vienas naujausių stacionarinių infekcinių ligų gydymo padalinių visoje Rytų Europoje. Šiame Santaros klinikų korpuse bus teikiamos aukščiausio lygio infekcinių ligų ir pulmonologijos stacionarinės bei ambulatorinės paslaugos.

Infekcinėmis ligomis sergantys pacientai į naująjį korpusą iš reikalavimų neatitinkančių patalpų Žvėryne buvo perkelti jau pirmadienį.

„Nuo gruodžio 16 d. sergantieji infekcinėmis ligomis konsultuojami ir gydomi naujajame Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Infekcinių ligų korpuse. Tai vienas naujausių stacionarinių infekcinių ligų gydymo padalinių visoje Rytų Europoje. Šiame universiteto ligoninės korpuse teikiamos aukščiausio lygio infekcinių ligų ir pulmonologijos stacionarinės bei ambulatorinės paslaugos“, – teigiama klinikų pranešime.

Infekcinių ligų korpuse visos Lietuvos pacientams bus teikiamos ne tik stacionarinės, bet ir ambulatorinės paslaugos. Čia konsultuos ir gydys aukščiausios kvalifikacijos infekcinių ligų ir kvėpavimo organų ligų specialistai, bus atliekami laboratoriniai ir radiologiniai tyrimai, tęsiamas lėtinėmis infekcinėmis ir plaučių ligomis sergančių pacientų ilgalaikis ambulatorinis stebėjimas bei gydymas.

Infekcinių ligų L korpuso stacionaro skyriuose numatytos 50 lovų infekcinėmis ligomis sergantiems pacientams, Vaistams jautrios tuberkuliozės skyriuje – 50 lovų ir Vaistams atsparios tuberkuliozės skyriuje – 50 lovų.

„Santaros klinikų Infekcinių ligų centre per metus buvo gydoma beveik 3000 pacientų. Konsultacijų ir imunoprofilaktikos skyriuje per metus apsilankydavo per 4 600 pacientų, buvo atliekama beveik 7 000 konsultacijų. O Santaros klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centre dėl įvairių kvėpavimo organų, alerginių bei imuninių ligų ir tuberkuliozės per metus konsultuojama apie 15 000 pacientų, stacionariniuose skyriuose gydoma beveik 3000 ligonių, o dienos stacionaruose – daugiau kaip 3000 asmenų per metus“, – teigiama pranešime.

Sutartis dėl naujojo korpuso statybų pasirašyta 2017 m. pabaigoje.

Informacijos šaltinis – ELTA

2019.12.18;00:45

print