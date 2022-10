Šiaurės Korėja tęsia raketų bandymus

Praėjus dviem dienoms po naujos eskalacijos, Šiaurės Korėja vėl paleido raketas Japonijos kryptimi. Dvi balistinės trumpojo nuotolio raketos paleistos Japonijos rytinės pakrantės kryptimi, ketvirtadienį pranešė Japonijos vyriausybė ir Pietų Korėjos Generalinis štabas. „Tai visiškai negali būti toleruojama“, – reporteriams sakė Japonijos ministras pirmininkas Fumio Kishida. Praėjus dviem dienoms po naujos eskalacijos, Šiaurės Korėja vėl paleido raketas Japonijos kryptimi. Dvi balistinės trumpojo nuotolio raketos paleistos Japonijos rytinės pakrantės kryptimi, ketvirtadienį pranešė Japonijos vyriausybė ir Pietų Korėjos Generalinis štabas. „Tai visiškai negali būti toleruojama“, – reporteriams sakė Japonijos ministras pirmininkas Fumio Kishida.

Šis raketų paleidimas buvo jau šeštasis per dvylika dienų. „Šiaurės Korėja nepaliaujamai ir vienašališkai aštrina savo provokacijas, ypač – nuo šių metų pradžios“, – teigė Japonijos gynybos ministras Yasukazu Hamada. Pietų Korėjos žvalgybos JCS duomenimis, raketos paleistos iš teritorijos netoli Šiaurės Korėjos sostinės Pchenjano.

Raketos išbandytos praėjus maždaug valandai po to, kai Šiaurės Korėja pasmerkė JAV žingsnį dėl „teisėtų“ Pchenjano atsakomųjų priemonių į bendras Pietų Korėjos ir JAV pratybas kreiptis į JT Saugumo Tarybą. Be to, Šiaurės Korėja kritikavo JAV lėktuvnešio perkėlimą į vandenis prie Korėjos pusiasalio. Tai kelia rimtą grėsmė situacijos stabilumui, pareiškė Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministerija.

Trečiadienį Pietų Korėja pranešė, kad JAV į vandenis į rytus nuo Korėjos pusiasalio vėl ketina perkelti savo branduolinį lėktuvnešį „USS Ronald Reagan“. Rugsėjį laivas pirmą kartą per beveik ketverius metus atplaukė į Pietų Korėją ir dalyvavo Pietų Korėjos ir JAV pajėgų pratybose.