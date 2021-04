Šįkart skambėjo senovės skandinavų giesmė

Sekmadienį socialiniame tinkle „TikTok“ pasirodė naujas Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) muzikinis įrašas, kuriame skambėjo operos solistų atliekama senovės skandinavų giesmė „My Mother Told Me“, išpopuliarinta TV serialo „Vikingai“. Sekmadienį socialiniame tinkle „TikTok“ pasirodė naujas Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) muzikinis įrašas, kuriame skambėjo operos solistų atliekama senovės skandinavų giesmė „My Mother Told Me“, išpopuliarinta TV serialo „Vikingai“.

Šių metų pradžioje LNOBT žengė į meno institucijų iki šiol neatrastą socialinį tinklą „TikTok“: pirmasis teatro įrašas, kuriame operos solistai atliko Nathano Evanso dainą „The Wellerman“, tapo virusiniu ir sulaukė daugiau kaip 6 mln. peržiūrų. Šio bei antrojo LNOBT „TikTok“ įrašo, kuriame nusifilmavo teatro balerinos, populiarumas atkreipė šalies ir tarptautinės žiniasklaidos dėmesį, sakoma teatro pranešime.

Šįkart režisieriaus Gedimino Šeduikio vadovaujama LNOBT kūrėjų komanda nutarė leistis į „TikTok“ platybes su giesme „My Mother Told Me“, skambėjusia TV kanalo „History“ seriale „Vikingai“. Operos vyrų oktetas (tenorai Edgaras Davidovičius, Juozas Janužas, Rafailas Karpis, Tomas Pavilionis, baritonai Jonas Sakalauskas ir Steponas Zonys, bosai Egidijus Dauskurdis ir Liudas Mikalauskas) bei juos pirmyn vedanti žavi solistė Monika Pleškytė privertė patikėti, kad pirmykščius įvaizdžius atnaujinę senovės skandinavų sagų herojai tebegyvena tarp mūsų, puoselėdami per amžius nepakitusį ryžtą aukotis dėl savo gimtojo krašto ir jo žmonių.

„Šią dainą panaudoti naujam LNOBT „TikTok“ įrašui pasiūlė teatro vadybininkas Tautvydas Juzėnas, ir mums jo idėja pasirodė priimtina. Mūsų protėviai baltai turėjo nemažai sąsajų su senovės vikingais, tad bendrų istorinių, religinių ir kultūrinių aspektų neišvengiamai esame paveldėję. TV serialas „Vikingai“ yra vienas iš mano mėgstamiausių. Jame pristatyta giesmė „My Mother Told Me“ man atrodo itin vyriška, kupina ritualinės tamsos harmonijos ir kartu turinti ryškų moterišką pradą. Manau, Carlo Gustavo Jungo raštų gerbėjai žiūrėdami turės apie ką susimąstyti… Lengvas, spindintis, briliantinis M. Pleškytės sopranas tapo puikia atsvara ir ryškiu kontrastu vyriškiems balsams“, – pasakoja režisierius G. Šeduikis.

„Jau ne vienas žmogus minėjo, kad mano įvaizdis šiame įraše primena aktorę Merilyn Monroe. Specialiai to nesiekėme, tiesiog bandėme atkurti senų kino filmų atmosferą su baltais dūmais ir smokingais. Be to, būtent čia pirmą kartą savo karjeroje pakylu į sceną tiesiai iš LNOBT požemių“, – neslepia jaunoji įrašo žvaigždė M. Pleškytė.

Tuo tarpu LNOBT generalinis direktorius J. Sakalauskas, stovintis tarp šiuolaikinių vikingų, pirmą kartą pats uždainuoja teatro „TikTok“ įraše. „Džiaugiuosi turėdamas galimybę bendradarbiauti su be galo išradingais, profesionaliais, talentingais ir atsidavusiais teatrui žmonėmis. Jų dėka LNOBT vardas tampa vis geriau žinomas visame pasaulyje, o toks ir buvo mūsų apgalvoto žingsnio į jaunimui patrauklaus „TikTok“ socialinio tinklo teritoriją tikslas“, – LNOBT pranešime cituojamas J. Sakalauskas.

Senovės skandinavų giesmės aranžuotę operos solistams parengė kompozitorius Vitalijus Neugasimovas. Naujojo „TikTok“ įrašo vizualiniu įgyvendinimu rūpinosi vaizdo ir montažo režisierius Ričardas Rickevičius, profesionaliu muzikos įrašu – garso režisierius Aivaras Stankevičius.

2021.04.05; 07:00

