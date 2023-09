Sostinės mokytojus psichologiškai spaudžia neprotestuoti

Švietimo darbuotojų profsąjungos pirmininkas Andrius Navickas sako pastebintis streikuoti planuojantiems mokytojams daromą psichologinį spaudimą. Pasak jo, profesinė sąjunga sulaukia Vilniaus mokyklų tarybų pirmininkų skundų dėl ugdymo įstaigų vadovų raginimų nestreikuoti. Švietimo darbuotojų profsąjungos pirmininkas Andrius Navickas sako pastebintis streikuoti planuojantiems mokytojams daromą psichologinį spaudimą. Pasak jo, profesinė sąjunga sulaukia Vilniaus mokyklų tarybų pirmininkų skundų dėl ugdymo įstaigų vadovų raginimų nestreikuoti.

„Vilniaus mokyklų vadovai psichologiškai spaudžia, bando įbauginti, kad mokytojai nestreikuotų. Masiškai skambina Vilniaus mokyklų pirmininkai, kad žiaurus psichologinis smurtas prasidėjo prieš streikuojančius. Turbūt bus bandoma kažkaip įbauginti“, – Eltai teigė streiką organizuojančios profsąjungos pirmininkas A. Navickas.

Pasak pedagogų profsąjungos pirmininko, tokiam spaudimui įtakos galėjo turėti ir premjerės Ingridos Šimonytės išsakytos abejonės dėl streike ketinančių dalyvauti mokytojų skaičiaus.

„Čia turbūt susiję netgi ir su premjerės pasisakymu, turbūt buvo duotas nurodymas per vadovus spausti mokytojus – žinome, kas ir savivaldybei vadovauja“, – teigė A. Navickas. „Labai keistai sutapo spaudimo pradžia su premjerės pasakymu, kad ji netiki ar nežino, jog tiek mokytojų streikuos. Tai gal yra kažkoks sprendimas per mokyklų vadovus, per savivaldybę, spausti“, – sakė jis.

A. Navicko manymu, sostinės mokyklų vadovus imtis mokytojų spaudimo galėjo paskatinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).

„Tokia praktika būdavo – ministerija nurodydavo savivaldybėms tą spaudimą daryti per mokyklų vadovus. Ministerijoje yra strategų, kuriems streikas nėra pirmas ir jie žino, kaip bandyti daryti poveikį mokytojams“, – kalbėjo profsąjungos pirmininkas.

Savo ruožtu Švietimo ministerija tokius profsąjungos pirmininko įtarimus atmeta.

„Ministerija neturi galimybės ir nedaro spaudimo savivaldybėms ar mokyklų vadovams, mokyklos nėra pavaldžios ministerijai“, – Eltai teigė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

A. Navickas įsitikinęs, kad spaudimas streikuoti besiruošiančių mokytojų nepaveiks.

„Turbūt ta vieša retorika yra perėjusi į tam tikrus veiksmus ir bandymus šiek tiek įbauginti. Liūdna, bet esminio pokyčio apsisprendusiam nepadarys“, – pažymėjo jis.

Mokytojų streiką organizuojantis A. Navickas teigia esantis nusivylęs konservatoriais, kurie, anot jo, nuolat pabrėžia demokratijos svarbą.

„Iš tikrųjų labai liūdna, kai konservatoriai, demonstruojantys ir nuolat kalbantys apie laisvę, žmogaus teises ir demokratijas, elgiasi visiškai priešingai. Turėsime tai išgyventi ir tokia, turbūt, yra demokratijos kaina“, – reziumavo mokytojų atstovas.

Trečiadienį švietimo darbuotojų profsąjungos pirmininkas A. Navickas pranešė, kad penktadienį įvyksiančiame įspėjamajame streike dalyvauti pasiryžo apie 5 tūkst. mokytojų. Anot jo, protestuoti ketina 228 švietimo įstaigos.



Ketvirtadienį kalbėdama „Žinių radijuje" premjerė I. Šimonytė teigė abejojanti, kad įspėjamajame streike dalyvaus tiek mokytojų, kokį skaičių viešai įvardija A. Navickas.

ELTA primena, kad nesutarus dėl spartesnio mokytojų atlyginimų kėlimo, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) nusprendė rugsėjo 15 d. skelbti įspėjamąjį, o nuo rugsėjo 29 d. – tikrąjį streiką.

A. Navicko vadovaujamoji švietimo darbuotojų profsąjunga pareikalavo dar šiais metais pakelti mokytojų atlyginimus 20 procentų. Taip pat prašo, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. atlyginimai didėtų dar 30 proc. Tokiu atveju, bendras atlyginimų augimas siektų 56 procentus.

LŠDPS taip pat yra išsakiusi poreikį mažinti mokinių skaičių naujai sudaromose klasėse, siūlo numatyti ir kokybiškesnę darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais tvarką.