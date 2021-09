Sparčiai daugėjant vėjo ir saulės elektrinėms – investuoti į tinklo stabilumą

Iki metų pabaigos Lietuvoje iškils dar vienas vėjo jėgainių parkas – ketvirtadienį energetikos ministras Dainius Kreivys davė simbolinį startą pirmosios 5,3 MW jėgainės gamybai, kurį Telšių rajone vysto bendrovė „E energija“. Planuojamas parko galingumas – 68,9 MW: tiek pakaktų patenkinti Šiaulių miesto dydžio namų ūkių poreikius. Iki metų pabaigos Lietuvoje iškils dar vienas vėjo jėgainių parkas – ketvirtadienį energetikos ministras Dainius Kreivys davė simbolinį startą pirmosios 5,3 MW jėgainės gamybai, kurį Telšių rajone vysto bendrovė „E energija“. Planuojamas parko galingumas – 68,9 MW: tiek pakaktų patenkinti Šiaulių miesto dydžio namų ūkių poreikius.

„Jau šiandien trečdalį vietinės elektros energijos generacijos Lietuvoje sukuria vėjo elektrinės, tad sparčiai artėjame prie mūsų tikslo – 2025 metais 50 proc. vietinės generacijos gaminti iš atsinaujinančių energetikos išteklių“, – sako energetikos ministras D. Kreivys.

Pagal VERT išduotus leidimus plėtrai per artimiausius 2–3 metus privatūs investuotojai planuoja pastatyti dar apie 930 MW vėjo elektrinių – visos numatomos elektrinės bus plėtojamos be valstybės finansinės paramos. Tryškių seniūnijoje kylantis vėjo jėgainių parkas taip pat statomas be valstybės finansinės paramos.

Pasak ministro, tai džiugi tendencija: „Žalioji energetika sėkmingai vystoma privačių investuotojų lėšomis: žalios elektros generavimo šaltiniai yra prieinami visiems, sukurtas tinkamas tvarios plėtros reglamentavimas, kuris ateityje lems didelę žalios elektros energijos generaciją rinkos kainomis. Tad sparčiai augant vėjo ir saulės elektrinių skaičiui Lietuvoje, valstybės uždavinys – investuoti į tinklo stabilumą ir spartinti sistemos stabilumui užtikrinti reikalingus projektus: energijos akumuliavimo baterijas, modernius hidroakumuliavimo pajėgumus, sinchroninius kompensatorius bei išmaniųjų tinklo valdymo sprendimus.“

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) duomenimis, šiuo metu Lietuvoje pastatytų vėjo elektrinių galia sudaro 545 MW.

„Litgrid“ duomenimis, šių metų pirmąjį pusmetį Lietuvoje iš viso šalyje pagaminta 2,316 TWh energijos. Iš jų beveik trečdalis, 27 proc., sugeneruota vėjo elektrinėse.

Žalią elektros energiją vėjo elektrinių parke iš viso gamins 13 kompanijos „General Electric“ pagamintų „Cypress“ modelio vėjo jėgainių, tad D. Kreivys aplankė ir Tryškių miestelyje „E energija“ grupės įrengtą „General Electric“ serviso centrą. Centro paslaugomis taip pat galės naudotis ir kiti regione ateityje iškilsiantys parkai.

Pasak ministro, tai geras pavyzdys, kai savivaldos ir privačių investuotojų bendradarbiavimas sukuria ilgalaikę pridėtinę vertę regionui ir verslo traukos centrą.

Aštuonioliktosios Vyriausybės programoje numatyta iki 2025 m. turėti iki 1,2 GW vėjo elektrinių tinklą.

Informacijos šaltinis – ELTA

2021.09.17; 04:03

print