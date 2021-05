Svajonių namelis prie jūros – kaip įsirengti?

Vis augant nekilnojamojo turto kainoms Lietuvoje, vis daugiau žmonių iš mūsų šalies savo santaupas renkasi realizuoti ne čia, o užsienyje.

Dėl to, po truputėlį, tačiau labai stabiliai auga susidomėjimas nekilnojamuoju turtu šiltuose kraštuose, kur nors prie jūros. Kanarų salos, Ispanijos pietinė dalis, Graikija, Kipras, Malta, Italija ir daugybė kitų vietovių kasmet priima užsieniečius, kurie įsigyja arba pasistato namelius šalia jūros. Jeigu svajojate apie tokį namelį prie jūros, kur nors, kur šilta arba esate rimtai nusitaikę į kokį nors variantą, štai jums patarimai, kaip tokį įsirengti!

Interjere – šviesios spalvos

Jeigu norite nuolat mėgautis geromis emocijomis, jūsų namų interjeras turi būti tam paruoštas. Moksliškai nustatyta, kad emocijas geriau veikia šviesios spalvos, o ten, kur karšta, geriausia viską dažyti baltai ir rinktis baltą spalvą. Taip išvengsite pernelyg didelio paviršių įkaitimo ir išlaikysite interjero vientisumą. Be to, nereikės daug sukti galvos dėl to, kaip viską padaryti labai skoningai ar įdomiai. Prie baltos spalvos derės beveik viskas, todėl galėsite itin lengvai išsirinkti stalviršius, baldus, plyteles, dekoracijas ir kitus elementus.

Pagalba slepiantis nuo saulės atokaitos

Jeigu jūsų namelis yra šiltuose kraštuose, turbūt menkai nustebsite sužinoję, kad kai kada ten bus tiesiog per karšta. Saulės atokaitoje, kone trisdešimties laipsnių temperatūroje gali būti per didelė kaitra, todėl reikia pasirūpinti stogeliais, pavėsinėmis ir skėčiais. Nešiojami skėčiai dar praverčia ir paplūdimyje, kur nusprendžiate degintis arba tai darant prie kieme esančio baseino. Varle.lt internetinėje parduotuvėje galite rasti tikrai gausų lauko skėčių, tentų ir kitų apsaugų nuo saulės asortimentą. Su jomis galėsite padidinti buvimo komfortą lauke ir turėsite labiau išbaigtą įrengimą, kadangi kiekvienoje namų zonoje galėsite tikėtis didesnių patogumų ir praktiškumo.

Dušas ir/ar vonia

Kuomet lietuviai pirmą kartą atvyksta į šiltus kraštus, jiems sunkiausia tikrai yra prisitaikyti prie oro sąlygų. Kartais temperatūros yra tokios aukštos, kad prakaitas tiesiog varvėte varva nuo jūsų plaukų ir kūno. Drabužiai gali permirkti labai greitai, todėl svarbu turėti patogų ir gerai veikiantį dušą ir/ar vonią. Dauguma kurortinio tipo miestuose ar miesteliuose gyvenančių žmonių turi net ne po vieną dušą, o kelis, kad vienu metu pavyktų praustis net keliems asmenims. Patikėkite, įrenginėjant vasarnamį, papildomi dušai tikrai atsiperka, nes kuomet kūnas daug prakaituoja, tenka ir dažniau praustis, taip atsigaivinti.

Vieta, kur galima gaudyti saulės spindulius

Nors kalbėjome apie slėpimąsi nuo saulės spindulių, tačiau kai kada norisi ir juos pagaudyti. Juk smagu atsipalaiduoti saulės atokaitoje, išgerti šaltą gėrimą ir įdegti. Tam, kad pavyktų tai padaryti, turėtumėte turėti erdvę kieme arba terasoje, kuri leidžia gaudyti saulę. Šiltesniuose kraštuose žmonės turi nuosavus gultus ir juos nešasi į kiemą, o kai kada net vežasi į paplūdimį. Lauko gultas tikrai nėra itin brangi investicija, tačiau prie baseino ar prie jūros jis bus nepakeičiamas.

Oro kondicionavimas

Kaip ir dušas bei vonia, taip ir oro kondicionierius šiltuose kraštuose tampa tikru draugu. Be jo, kartais tiesiog neįmanoma išbūti patalpoje, kur temperatūra perkopia dvidešimt keturis, dvidešimt penkis laipsnius Celsijaus. Net ir Lietuvoje daug kas renkasi įsigyti ventiliatorių arba susimontuoja oro kondicionierių, kuris, tiesa, gali ir šildyti žiemą. Nors Ispanijoje ar Pietų Europoje šildymo sezonas net nelabai egzistuoja, tačiau atsivėsintas oras – ne prabanga, o būtinybė, kuri turėtų būti beveik kiekviename namų kambaryje.

Dažniausiai daromos klaidos

Likusieji dalykai yra skonio reikalas ir mums nesinori piršti stiliaus patarimų, kadangi kiekvienas žmogus į tai gali žiūrėti skirtingai. Užuot dalinę estetikos srities įžvalgas, pasidalinsime klaidomis, kurias daro užsieniečiai, kuomet įsigyja ir įsirenginėja savo svajonių namus užsienyje, šiltuosiuose kraštuose:

● Neišgrindžiami takeliai ir praėjimai aplink namus;

● Neinvestuojama į saulės kolektorius arba ant stogo nepastatomas vandens

šildytuvas (smarkiai išauga energijos sąnaudos);

● Užgriozdinamas interjeras – dideli daiktai kaupia šilumą;

● Pasirenkamos sunkiai prižiūrimos medžiagos – namelyje prie jūros, tikriausiai

nebūsite visus metus, todėl čia stovintys baldai bei įranga turėtų būti lengvai

prižiūrimi.

