Teroro aktais Paryžiuje įtariamas užpuolikas: „nieko nežudžiau“

Paryžius, vasario 9 d. (AFP-ELTA). Vienintelis gyvas įtariamas 2015 m. teroro aktų Paryžiuje užpuolikas trečiadienį sakė „nieko nenužudęs, nieko nesužeidęs“. Jis pirmą kartą teisme išsakė savo poziciją dėl džihadistų surengtų žudynių. Paryžius, vasario 9 d. (AFP-ELTA). Vienintelis gyvas įtariamas 2015 m. teroro aktų Paryžiuje užpuolikas trečiadienį sakė „nieko nenužudęs, nieko nesužeidęs“. Jis pirmą kartą teisme išsakė savo poziciją dėl džihadistų surengtų žudynių.

„Nepadariau nė įbrėžimo“, – sakė Salahas Abdeslamas teismui prieš jį apklausiant dėl didžiausių žudynių Prancūzijos istorijoje taikos metu, kai žuvo 130 žmonių. 32 metų S. Abdeslamas pakartojo priklausęs grupuotei „Islamo valstybė“ (IS) ir jai prisiekęs prieš „48 valandas iki išpuolių“, nors vėliau tvirtino „pats to nė nežinojęs“. Jis teigė, kad teismas daro klaidą, norėdamas iš jo „padaryti pavyzdį“ galimai skiriant bausmę iki gyvos galvos. Jis mėgino atsiriboti nuo žudikų – visi jie žuvo per atakas – sakydamas, kad paskutinę minutę apsigalvojo.

„Dabar, kai kas nors įsės į metro ar autobusą su lagaminu, prikimštu 50 kilogramų sprogmenų, ir paskutinę minutę nuspręs: „aš to nedarysiu“, žinos, kad negali, nes bus uždarytas arba nužudytas“, – kalbėjo jis.

Iki šiol S. Abdeslamas iš esmės neatsakinėjo į tyrėjų klausimus, kai 2016 m. kovo mėnesį buvo sulaikytas Belgijoje, kur policija jį rado po kelis mėnesius trukusių žudynių kaltininkų paieškų. Jis tvirtino nusimetęs savižudžio liemenę ir pabėgęs iš Prancūzijos sostinės po chaotiško kraujo praliejimo, jam pavyko išvengti kaltųjų medžioklės ir grįžti į Molenbeką, Briuselio rajoną, kuriame užaugo.

„Tiesą sakant, nesu tikras, ar noriu atsakinėti į jūsų klausimus“, – teisme sakė jis.



Trečiadienį prasidėjusiose apklausose daugiausia dėmesio skiriama S. Abdeslamo kilmei ir įvykiams prieš išpuolius. Prokurorai jau nustatė, kad didžiąją savo jaunystės dalį jis praleido rūkydamas žolę, lankydamasis naktiniuose klubuose ir kazino. Vis dėlto, kai pirmininkaujantis teisėjas Jeanas Louis Peries pradėjo apklausas, S. Abdeslamo atsakymai dažniausiai buvo atsainūs ir įžūlūs.

Paklaustas apie įtartiną trumpą kelionę į Graikiją likus keliems mėnesiams iki išpuolių su vienu iš taip pat teisiamų kaltinamųjų – tyrėjų teigimu, jie ten galėjo susitikti su IS operatyvininkais, – S. Abdeslamas sakė, kad tai tebuvo „kelionė“. „Sustojome Italijoje, pavalgėme makaronų, nuvykome į Graikiją, aplankėme kai kurias salas ir viskas, – kalbėjo jis. – Jūs manote, kad viskas susiję su „Islamo valstybe“, tačiau žmonės gyvena ir socialinį gyvenimą“.

Jis taip pat tvirtino tik po daugelio mėnesių sužinojęs, kad jo brolis Brahimas, per tos penktadienio nakties išpuolius Paryžiuje bare detonavęs savižudžio diržą, 2015 metų pradžioje išvyko į Siriją. „Jie jam pasakė: tu grįši į Belgiją ir gyvensi savo gyvenimą, o mes tau pavesime misijas“, – sakė S. Abdeslamas ir pridūrė: „Vėliau mano brolis prašydavo manęs ką nors atlikti“. Bet jis atsisakė detalizuoti, tik mestelėjęs: „Jei Dievas duos, sužinosime vėliau“.

Trečiadienį turėjo kalbėti ir S. Abdeslamo motina, sesuo ir buvusi sužadėtinė, tačiau pirmininkaujantis teisėjas pranešė, kad jos neatvyks, bet daugiau detalių nepateikė.

Po keturis mėnesius trukusio bylos nagrinėjimo teismo procesas – didžiausias šiuolaikinės Prancūzijos istorijoje, kuriame dalyvauja šimtai ieškovų ir aukų artimųjų – įžengė į naują etapą, kai turi būti apklausti 14 dalyvaujančių įtariamųjų.



„Kai į jį žiūriu, negaliu suprasti. Kaip jis galėjo tai padaryti tai, ką jie padarė?“, – trečiadienį televizijai „France 2“ sakė Philippe’as Duperronas, kurio sūnus žuvo užpuolikams įsiveržus į „Bataclan“ koncertų salę. „Manau, kad šis teismo procesas pasibaigs mums taip ir nesupratus“, – sakė aukų asociacijai vadovaujantis Ph. Duperronas. „Kai į jį žiūriu, negaliu suprasti. Kaip jis galėjo tai padaryti tai, ką jie padarė?“, – trečiadienį televizijai „France 2“ sakė Philippe’as Duperronas, kurio sūnus žuvo užpuolikams įsiveržus į „Bataclan“ koncertų salę. „Manau, kad šis teismo procesas pasibaigs mums taip ir nesupratus“, – sakė aukų asociacijai vadovaujantis Ph. Duperronas.

Tą siaubingą penktadienio vakarą užpuolikai pirmiausia detonavo savižudžių diržus prie „Stade de France“ stadiono, kur vyko Prancūzijos ir Vokietijos futbolo rungtynės. Vėliau ginkluoti užpuolikai iš mašinos atidengė ugnį į dešimtis restoranų, dar 90 žmonių žuvo užpuolus „Bataclan“ salę, kur vyko roko koncertas.

Teisiamiesiems kartu su S. Abdeslamu pateikti kaltinami nuo logistinės paramos iki išpuolių planavimo ir ginklų tiekimo.