Th. May iš ES sulaukė „teisinių garantijų“

Anot Komisijos pirmininko, Airijos vyriausybė jau pritarė „Brexito“ garantijoms. Bendrame Th. May ir J. C. Junckerio pareiškime teigiama, kad abi pusės įsipareigoja iki 2020 metų pabaigos rasti alternatyvų sprendimą dėl ginčytino apsidraudžiamojo mechanizmo. Ši data ženklina pereinamojo laikotarpio po „Brexito“, kurio metu Didžioji Britanija ir toliau bus visiškai saistoma ES teisės, pabaigą. Th. May sakė, kad Didžioji Britanija paskelbs apie vienašališką pasitraukimą iš apsidraudžiamojo mechanizmo, jei žlugtų pokalbiai su ES dėl alternatyvaus sprendimo.J. K. Junckeris paragino britų parlamentą pritarti išstojimo sutarčiai. Bendruomenių Rūmai dėl sutarties balsuos antradienį. „Trečio šanso nebus“, – sakė J. C. Junckeris. Jis buvo tikras, kad išstojimo sutartis bus laiku ratifikuota iki „Brexito“ datos – kovo 29-osios. Th. May siekė pataisų dėl apsidraudžiamojo mechanizmo, kai parlamentas Londone sausį didele dauguma atmetė „Brexito“ susitarimą.Opozicinė Leiboristų partija iš karto patvirtino nepritarianti susitarimui. Jos lyderis Jeremy’is Corbynas pareikalavo, kad Žemieji Rūmai atmestų Th. May išsiderėtas pataisas. Th. May derybos esą žlugo, jai nepavyko susitarti dėl žadėtų pakeitimų.Premjerei dabar bus reikalinga „Brexito“ kieto kurso šalininkų torių gretose ir Šiaurės Airijos junionistų (DUP), remiančių mažumos vyriausybę, parama. DUP partija paskelbė, kad „labai kruopščiai“ peržiūrės kompromisą. „Mes pasižiūrėsime į detales“, – sakė DUP vicepirmininkas Nigelis Doddsas.Apsidraudžiamasis mechanizmas yra pagrindinis ginčų objektas „Brexito“ derybose. Tai yra Briuselio reikalaujama atviros sienos garantija tarp ES narės Airijos ir britams priklausančios Šiaurės Airijos. Iki šiol buvo numatyta, kad Didžioji Britanija liks Muitų sąjungoje su ES tol, kol bus rastas kitas sprendimas. Tačiau su tuo nesutinka „Brexito“ griežto kurso šalininkai Th. May partijoje.Jei antradienį britų parlamentas sutartį atmes, trečiadienį turėtų būti balsuojama dėl šalies iš stojimo iš ES be sutarties. Jei ir tai bus atmesta, deputatai ketvirtadienį spręs, ar Londonui prašyti atidėti „Brexitą“.(ELTA)