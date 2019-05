Tradiciniame Gegužės 1-osios parade Maskvoje dalyvavo tūkstančiai žmonių

Gegužės 1-ąją per tradicinį Rusijos profsąjungų organizuotą paradą dešimtys tūkstančių žmonių Maskvoje žygiavo per Raudonąją aikštę. Kolonos priešakyje ėjo sostinės meras Sergejus Sobianinas.



Oratoriai reikalavo gerų algų ir pakankamai darbo vietų jauniems žmonėms bei vyresnio amžiaus darbuotojams. Policijos ir profsąjungų duomenimis, eitynėse dalyvavo daugiau kaip 100 000 žmonių.



Tarptautinę darbo dieną demonstracijos vyko visoje šalyje. Per jas iki vidudienio sulaikyta per 70 žmonių, pranešė radijo stotis „Echo Moskvy“. Be kita ko, žmonės sulaikyti Sankt Peterburge.



Apie organizuotas demonstracijas su tūkstančiais dalyvių pranešta ir iš Rytų Ukrainos. Sostinėje Kijeve, žiniasklaidos teigimu, tik kelios dešimtys žmonių atsiliepė į profsąjungų kvietimą išeiti į gatves ir reikalauti didesnių algų.