Trys Lietuvos sklandytojai pradėjo 4000 km skrydį iki Atlanto vandenyno

Trys Lietuvos sklandytojai – Algirdas Šimoliūnas, Sakalas Uždavinys ir Ignas Bitinaitis – penktadienio popietę pakilo į istorinį skrydį per Europą. Sklandytojai leidosi į 4000 kilometrų kelionę iki Atlanto vandenyno. Šį atstumą ketinama įveikti per 10 dienų. Pilotai planuoja skristi maršrutu: Lietuva – Lenkija – Vokietija – Prancūzija – Ispanija – Portugalija. Trys Lietuvos sklandytojai – Algirdas Šimoliūnas, Sakalas Uždavinys ir Ignas Bitinaitis – penktadienio popietę pakilo į istorinį skrydį per Europą. Sklandytojai leidosi į 4000 kilometrų kelionę iki Atlanto vandenyno. Šį atstumą ketinama įveikti per 10 dienų. Pilotai planuoja skristi maršrutu: Lietuva – Lenkija – Vokietija – Prancūzija – Ispanija – Portugalija.



Pirmas skrydžio sustojimas – už 400 km. nuo Paluknio aerodromo esantis centrinės Lenkijos miestas Plockas. Komandos kapitonas A. Šimoliūnas prieš skrydį sakė, kad jaučia nerimą ir jaudulį, kaip viskas klostysis. „Neramu, ar viskas pasiseks, kokie bus orai. Yra labai daug faktorių, kurie gali nulemti, kuria linkme skrydis pasisuks“, – išplatintame pranešime cituojamas A. Šimoliūnas.

Trys pilotai per Europą skris skirtingų klasių ir gamintojų sklandytuvais. Anot komandos kapitono, tai neturėtų jiems trukdyti kartu skrist, bet ar bus lengva ir su kokiais iššūkiais komanda susidurs, paaiškės per pirmas skrydžio dienas. Jis į Portugaliją skris lietuvių gamintojų sklandytuvu LAK17a, kurio sparnų ilgis yra 18 m. Pilotas I. Bitinaitis Europą sieks perkristi sklandytuvu LS8, pagamintu Vokietijoje 1991 m. Tai yra standartinės klasės sklandytuvas, kurio sparnų ilgis 15 m., be užsparnių. S. Uždavinys skrydžiui pasirinko ASW20 sklandytuvą, pagamintą 1980 n. Vokietijoje. Sklandytuvas priklauso klubinei sklandytuvų klasei, kurio sparnų ilgis 15 m., maksimalus jo greitis 250 km/val.

Tą patį atstumą kaip ir pilotai keliaus antžeminė komanda. Komandą sudarys 8 žmonės: antžeminės komandos vadovė, 3 vairuotojai, operatorius ir už skrydžio komunikaciją atsakingas žmogus. Antžeminė komanda išlydėjo pilotus į skrydį iš Paluknio aerodromo ir iš karto pajudėjo su trimis automobiliais link Plocko. Jeigu nutiktų taip, kad sklandytojai dėl suprastėjusių oro sąlygų nepasiektų aerodromo ir būtų priversti leistis „aikštelėje“, antžeminės komandos užduotis rasti pilotus ir surinkus sklandytuvus į priekabas, nugabenti juos į artimiausią aerodromą.