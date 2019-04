V. Zelenskis: pirmoji užduotis – išlaisvinti karo belaisvius

„Mes tęsime derybas iki galo, kad šaudymas liautųsi“, – V. Zelenskis sakė žurnalistams tikėdamasis pergalės po to, kai paaiškėjo rinkėjų apklausų rezultatai.



„Mūsų pirmoji užduotis yra mūsų kalinių išlaisvinimas. Aš darysiu viską, kad grąžintume mūsų vaikinus namo. Visus be išimties mūsų belaisvius“, – sakė kandidatas į prezidentus.



Be to, V. Zelenskis teigė, kad jam pagalbą pasiūlė dabartinis Ukrainos prezidentas Petro Porošenka ir jis nusiteikęs paskambinti esant reikalui.



Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad išankstinė informacija apie prezidento rinkimų baigtį leidžia tikėtis pozityvių pokyčių.