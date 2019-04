Vladimiras Putinas priima Kim jong-uną

Šiaurės Korėjos lyderis Kim jong-unas pirmajame savo viršūnių susitikime su Rusijos prezidentu aptars ginčytiną savo šalies branduolinę programą. Jis tikisi naudingų pokalbių su V. Putinu Vladivostoko uostamiestyje, po savo atvykimo Rusijos valstybinei televizijai pareiškė Kim jong-unas.



Rusijoje istoriniu vadinamas viršūnių susitikimas prasidėjo ketvirtadienio rytą. Laikantis griežtų saugumo priemonių, šalių vadovai susitiko Ruskio saloje, Tolimųjų Rytų universiteto teritorijoje.



Be Šiaurės Korėjos branduolinės programos susitikime bus aptariamos ir ekonominio bendradarbiavimo galimybės. Dėl sankcijų Šiaurės Korėja patiria spaudimą. Dešimtims tūkstančių Šiaurės Korėjos darbininkų gresia palikti Rusiją. Abi pusės nori tam užkirsti kelią.



Rusijos duomenimis, pradžioje planuojamas abiejų valstybių vadovų pokalbis už uždarų durų. Po to susitiks abiejų šalių delegacijos. Rusijos pusė pasirašyti susitarimų ar paskelbti bendrą viršūnių susitikimo pareiškimą neplanuoja.



Rusijos komentatoriai susitikimą vadina ir Kim jong-uno bei V. Putino įvaizdžio kampanija. Rusija, kaip ir JAV, suinteresuota kaimyninės šalies branduoliniu nusiginklavimu. Kartu Maskva yra už sankcijų Pchenjanui sušvelninimą, jei šis nusileis dėl savo branduolinės programos. Kim jong-unas gali iš branduolinės Rusijos pareikalauti garantijų, jei jis sutiks imtis nusiginklavimo.



Prieš daugiau kaip du mėnesius pirma laiko buvo nutrauktas Kim jong-uno susitikimas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Jiems nepavyko susitarti pagrindiniais Šiaurės Korėjos branduolinio nusiginklavimo klausimais. Neseniai D. Trumpas pareiškė, kad įmanomas dar vienas jų viršūnių susitikimas.



Prieš savaitę Maskvoje lankėsi už Šiaurės Korėjos klausimus atsakingas JAV specialusis pasiuntinys Stephenas Biegunas. Abi pusės patvirtino savo tikslą – Šiaurės Korėja turi visiškai ir kontroliuojamai atsisakyti savo branduolinio ginklo, po to pareiškė JAV ambasada.



Kim Jong-unas Šiaurės Korėjos ir Rusijos sieną kirto specialiu šarvuotu traukiniu, o dar po kelių valandų pasiekė Vladivostoko uostamiestį Rusijos Tolimuosiuose Rytuose. Jis paskelbė, kad tai nebus paskutinis jo vizitas. „Tai tik pirmas žingsnis“, – pabrėžė Kim jong-unas.



Rusija kvietė Kim jog-uną jau pernai. Pastarąjį kartą Rusijos ir Šiaurės Korėjos lyderiai susitiko 2011 metais. Tada vienas kitam ranką spaudė jau miręs Kim jong-uno tėvas Kim jong-ilas ir tuometinis Rusijos vadovas Dmitrijus Medvedevas.