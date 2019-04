Vladimiras Žirinovskis paragino rūpintis Rusijos cerkvėmis, o ne Paryžiaus Dievo Motinos katedra

Pasak skandalingojo Rusijos politiko, verčiau reikėtų atstatyti Rusijos cerkves, nukentėjusias per karus ir revoliucijas.Anksčiau buvo pranešta, kad rusų milijardierius Andrejus Andrejevas, interneto pažinčių tarnybos „Badoo“ įkūrėjas, nusprendė skirti dalį bendrovės pajamų gaisro nuniokotai Paryžiaus katedrai atstatyti. Taupomojo banko vadovas Germanas Grefas taip pat pareiškė ketinąs prisidėti prie atstatymo darbų, jeigu to paprašys Prancūzijos vyriausybė.„Prancūzams tai nemalonu, garsiausia jų katedra. Bet kodėl pas mus pradėta siūlyti kažkokią pagalbą, reikšti užuojautą? Gal pamiršo, kaip prancūzai sudegino Maskvą, pusę šalies apiplėšė, tūkstančius žmonių nužudė?“ – sakė V. Žirinovskis žurnalistams.„Kiekvienoje šalyje būna gaisrų. Pas mus daugybė cerkvių, kurios buvo sugriautos per karus arba bolševikų. Atstatykime jas. O mes pirmiausia puolame padėti užsieniečiams. Manau, kad tai neteisinga“, – teigė RLDP lyderis.Gaisras Paryžiaus Dievo Motinos katedroje kilo pirmadienio vakarą. Jį pavyko visiškai užgesinti tik antradienio rytą. Per gaisrą sugriuvo smailė ir didelė stogo dalis. Preliminariais duomenimis, gaisras kilo dėl katedros viršutinėje dalyje atliekamų renovavimo darbų.