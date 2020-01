Vokietija: trys moterys prisipažino netyčia sukėlusios gaisrą zoologijos sode

Trys Vokietijos šiaurės vakaruose esančio Krėfeldo gyventojos atvyko į policiją ir prisipažino netyčia sukėlusios gaisrą miesto zoologijos sode, beždžionių voljere. Tai ketvirtadienį pranešė šalies teisėsaugos institucijos.

Per gaisrą, kilusį naktį į sausio 1-ąją, žuvo apie 30 gyvūnų. Nelaimės vietoje policija aptiko vadinamųjų kiniškų žibintų, kuriuos miesto gyventojai Naujųjų metų naktį leido į dangų, liekanų, kai kurie iš jų buvo su parašais. Visa tai buvo paskelbta trečiadienį per spaudos konferenciją. Po to spėjamos incidento kaltininkės pačios prisistatė į policiją.

Įtariamosios – 60 metų moteris ir dvi pilnametės jos dukterys. „Žibintus jos užsisakė internetu, – sakoma policijos pranešime. – Per vakarykštę apklausą jos pareiškė nežinojusios apie draudimą juos leisti (galioja Vokietijoje nuo 2009 metų). Jos nemanė, kad to padariniai bus tokie baisūs“.

Už padegimą dėl neatsargumo Krėfeldo gyventojoms gresia piniginė bauda arba įkalinimas iki 5 metų.

Gyvūnų žūtis sulaukė plataus atgarsio Vokietijoje. Laikraščio „Rheinische Post“ žiniomis, pastarosiomis dienomis Krėfeldo zoologijos sodui buvo paaukota apie 4 tūkstančius eurų.

