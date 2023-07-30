Гинтарас Висоцкас. Большая ошибка Володимира Зеленского

Продолжаю рассуждения о моем беспокойстве, высказанном в публикации от 23 июля „В тисках демократической цензуры“. Если Литва избегает высказывать открыто даже самый мягкий упрек Польше, Израилю или Армении, то официальный Вильнюс поступит еще осторожнее, еще скромнее при оценке деятельности администрации Президента США Джо Байдена (Joe Biden). Такая логика вполне понятна. Литва – не столь влиятельна, чтобы выплескивать в лицо горькую правду.

Однако иногда необходимо поделиться неприятным предчувствием или предположениями. Вот некоторые из опасений по поводу поведения Джо Байдена. Вооружение в Украину с Запада поступает исключительно медлительно не по той причине, что у Америки его нет. США не торопится обеспечить Украину ни дальнобойными ATACAMS, ни бронированными танками Abrams, ни современными истребителями F-16 не потому, что опасается Третьей мировой войны. Официальный Вашингтон запрещает Украине проводить атаки против военных объектов на территории России не потому, что руки-ноги трясутся от страха перед путинским атомным шантажом. Официальный Вашингтон не позволяет Великобритании, Польше и Балтийским странам оказывать серьезную помощь украинским военным не с целью искренней охраны Европы от передвижения дислоцированных в Беларуси наемников „Wagner“ по направлению в сторону Варшавы или Вильнюса.

Разумеется, политик, который обеспокоен о будущем мира, не имеет права пренебрегать такими угрозами. Возможно всякое – даже самые черные сценарии.

Однако в данном частном случае – причины иные. Все более напористо в голову лезет мысль, что нынешняя администрация президента США намеренно вредит Украине. Хозяин Белого дома не желает, чтобы Украина успешно усмиряла Россию. Между Джо Байденом и Владимиром Путиным – гадкие договоренности. Президенты от партии демократов США Барак Обама и Джо Байден давным-давно Украину преподнесли в дар Кремлю. Это стало очевидным еще в 2014-ом, когда Вашингтон упорно запрещал Киеву защищать Крымский полуостров.

Сегодня все это стало еще более явственным. Едва только на посту президента США республиканца Дональда Трампа (Donald Trump) сменил демократ Джо Байден, спустя всего несколько месяцев Кремль начал так называемую «военную спецоперацию».

Образно говоря, Д. Трампа сменивший Дж. Байден позволил В. Путину грабить украинские земли по мере его возможностей. Но никто, ни в Вашингтоне, ни в Москве не предполагал столь упорного сопротивления украинских бойцов. Итак, Дж. Байден нынче оказался между двух огней. Он вынужден хитрить. Если не даст Украине ни единого патрона, раскроет себя в том, что является сторонником В. Путина, и рискует рассориться со всей Восточной Европой. Поэтому демократ Дж. Байден подкидывает Украине оружия понемногу. Только крошки. Лишь столько, чтобы не обидеть кремлевского диктатора.

И вместе с тем Дж. Байден по возможности всеми мерами, которых имеет в достатке, усмиряет Лондон, Варшаву, Вильнюс, чтобы те слишком не пеклись о судьбе Украины. Ведь в тайных договоренностях между Дж. Байденом и Путиным Украина не существует. Подобно тому, как в тайных протоколах Молотова и Риббентропа 1939 года не стало Литвы, Латвии и Эстонии.

Вот какую версию излагает публично Андрей Иларионов, Константин Боровой и Гарри Табах. Стараюсь не пропустить ни единого их комментария в youtube.com пространстве. Чем дальше, тем более убедительны их предупреждения относительно глубинного предательства Дж. Байдена. Заявления о том, якобы Д. Трампа завербовали в Москве при развлечениях с проститутками, будучи им всего лишь бизнесменом, якобы он виновен во вторжении его сторонников в Капитолий 6 января 2021 года, якобы он коррумпирован по уши, разбрасывает тайные документы куда попало, – это всего лишь выдумка в целях скомпрометировать неугодного России американского политика,

Аргументы, мол, российский националист Владимир Жириновский когда-то был рад президентской победе Д. Трампа, даже поднимал бокал шампанского на его здоровье, – всего лишь ширма для одурачивания легковерных. Хвальба В. Жириновского в адрес Д. Трампа была столь неестественной, как и заявления Дж. Байдена, мол, В. Путин – преступник. Говорит – одно, думает – другое, делает – третье!

В одном из своих последних комментариев переехавший российский политик К. Боровой, единомышленник видной диссидентки Валерии Новодворской, откровенно заявил: ангажируя и суды, и прокуроров, и присяжных, и Федеральную службу безопасности, Дж. Байден со своим оппонентом Д. Трампом воюет самыми отвратительными средствами, включая и недопустимые. Скажем, обвиняет Д. Трампа в хранении в своем особняке секретных документов, хотя, соответственно Конституции США, президенты имеют право решать, какие документы являются секретными, а какие – нет. Обвинять Д. Трампа в сексуальном домогательстве к девушке спустя три десятилетия – также сущий абсурд.

Со слов К. Боровоя, в преследовании Д. Трампа Дж. Байден малость напоминает белорусского диктатора Аляксандра Лукашенко, который без всякого зазрения совести справляется со своими оппонентами. Итак, Д. Трамп пока не убит, но принимаются попытки заточить его за решетку на долгие десятилетия.

А ведь если полагаться на идеи как А. Иларионова, так и Г. Табаха, то демократическое общество провело бы расследование деятельности не только Д. Трампа, но и самого Дж. Байдена, также его сына Хантера Байдена (Hunter Biden). На счету сыночка Дж. Байдена тоже хватает бед с наркотиками и нелегальным хранением оружия. Только он удивительно легко отделался.

По мнению мною упомянутых обозревателей, Володимир Зеленский совершил одну грубую ошибку. Когда будучи на президентском посту Д. Трамп приглашал его в Вашингтон для обсуждения жизненно важных вопросов, также и о прозрачности бизнеса семьи Байдена в Украине, президент Украины не пожелал впутываться во внутренние дела США. Не отправился в Вашингтон. Если посмотреть внимательнее, В. Зеленский поступил коррумпировано – не захотел продолжить расследование о легитимности бизнеса Байденов в Украине. А ведь чистосердечный политик ни для кого не стал бы делать исключение. Даже для президентов.

Тогдашняя предвзятая склонность В. Зеленского к демократу Дж. Байдену нынче ударила словно бумерангом – обратно. Оказалось, Дж. Байден не является искренним другом Украины, а Д. Трамп – не является врагом Украины. Прав именно Д. Трамп, предполагающий, что эту войну можно прекратить за несколько дней. Раз Путин не соглашается отступать, США выделяет Украине столько оружия, сколько потребуется. Это означает, что у В. Путина есть два выхода: либо капитуляция, либо разгром на поле боя.

Кстати, не безошибочен и всеобще известный Алексей Арестович. Сегодня мы видим, что, давая интервью Марку Фейгину, он оказался слишком оптимистичным. Подумать только – Америка завалит оружием, российские войска разбегутся, в России закончатся снаряды, русским генералам не хватает военных, успех контрнаступления украинцев – неизбежен, лендлиз нам не требуется и т. д.

Оптимизм – иногда отличное средство от депрессий и отчаяния. Он необходим. Но когда его в избытке, когда он необоснован, тогда ждите большую беду. Разочарование может оказаться столь огромным, что расшатает основы государства.

И вовсе мне не понятно, почему всеобще известный А. Арестович не пожелал подискутировать с А. Иларионовым, Г. Табахом, К. Боровоем, например, о лендлизе. А. Иларионов, Г. Табах, К. Боровой не однократно перечисляли, на каких каналах они стали персонами „non gratа“. И лишь за то, что критиковали Дж. Байдена за слишком скромную военную помощь Украине! Если молодчина А. Арестович избегает неудобных вопросов, то уже нехорошо. Пахнет украинской цензурой.

А какого цвета литовская цензура? Если Дж. Байден и В. Путин на самом деле договорились (хотя автор этих строк все еще лелеет надежду, что такого не случилось), то Литве нет оснований для радости в том, что в 11-12 числах сего года Вильнюсу своим визитом оказал честь президент США Дж. Байден. И для древнейшего Вильнюсского университета – никакой чести. Скорее – огромный позор.

Но разве кто-либо из литовцев посмеет об этом заговорить?

2023.07.30; 00:30