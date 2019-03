Žudynes Naujosios Zelandijos mečetėse surengusiam ekstremistui pateikti kaltinimai

Australijoje gimęs 28 metų Brentonas Tarrantas teisme pasirodė surakintas antrankiais ir vilkintis balta kalėjimo apranga, o teisėjas perskaitė kaltinimą dėl nužudymo. Daugiau kaltinimų turėtų būti pateikta ateityje.Fašistu pasiskelbęs buvęs kūno rengybos instruktorius teisme vis atsisukdavo į žiniasklaidos atstovus. Posėdyje dėl saugumo priežasčių neleista dalyvauti visuomenės atstovams.B. Tarrantas neprašė būti paleistas už užstatą ir liks sulaikytas iki kito teismo posėdžio vyksiančio balandžio 5 d.Ligoninėje dėl šautinių žaizdų ir kitų sužeidimų vis dar gydomi per išpuolį nukentėję 39 žmonės. Tarp jų yra 2 metų berniukas ir 4 metų mergaitė, pastarosios būklė kritinė.Kraistčerčo ligoninės gydytojai 12-oje operacinių per naktį gelbėjo sužeistuosius. Daugumai jų prireiks atlikti nemažai operacijų, kol jie visiškai atsigaus. Daugelis teroristinį išpuolį išgyvenusių žmonių teigė, kad psichologinės žaizdos niekada neužgis.Naujosios Zelandijos premjerė Jacinda Ardern sakė, kad išpuoliai Al Noor ir Linvudo mečetėse buvo teroristinis aktas ir, manoma, kad tai kruviniausiais šiais laikais surengtas išpuolis prieš musulmonus Vakaruose.Pasak jos, aukos kilusios iš viso musulmonų pasaulio, o konsulinę pagalbą teikia Turkija, Bangladešas, Indonezija ir Malaizija.Tarp nužudytųjų buvo vienas Saudo Arabijos ir du Jordanijos piliečiai, o penki pakistaniečiai dingę be žinios.(ELTA)