Apvogtas princesės iš Saudo Arabijos butas Paryžiuje

Nežinomi piktadariai „apšvarino” princesės iš Saudo Arabijos butą Paryžiuje, patirta žala sudaro apie 1,5 mln. eurų. Tai penktadienį pranešė laikraštis „Le Parisien”.

Leidinio žiniomis, nusikaltėlis ar nusikaltėliai išnešė iš buto prestižinėje Prancūzijos sostinės 16-ojoje apygardoje 30 „Hermes” rankinių, kainuojančių 50 tūkst. eurų, daug papuošalų, „Cartier” laikrodį už 8 tūkst. eurų, „Chanel” kailinių ir daug kitų brangių daiktų.

Kaip patikslina leidinys, atvykę į nusikaltimo vietą pareigūnai neaptiko įsilaužimo pėdsakų. Be to, jo šaltinių duomenimis, šiuo metu sekliai negali rasti buto raktų dublikato. Įtarimai krito ant nukentėjusiosios bičiulio, su kuriuo ji susipažino rugpjūtį. „Draugas ne kartą jai siūlė parduoti prabangius daiktus per „Ebay” interneto parduotuvę, bet ji nesutiko”, – cituoja laikraštis policininkų žodžius.

Apie vagystę sužinota tik ketvirtadienį apie vidurdienį.

Pati nukentėjusioji vagystės metu buvo kurorte Prancūzijos pietuose. Grįžusi į Paryžių ir pasigedusi vertingų daiktų, princesė sunegalavo ir buvo nugabenta į ligoninę.

2020.11.07; 06:28

