Arvydas Valionis. Abrakadabra! – ir įstatymas įsigalioja

Seimui balsavus kojomis, gerovės valstybės prezidentas suraitė parašą po Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr.I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymu, reglamentuojančiu rūkymo draudimą daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose. Paviešinta unikali lietuviškosios teisės nuostata: „kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui“, tik tada pradeda galioti draudimas rūkyti daugiabučio balkonuose, terasose, lodžijose. Pasirodo, yra ir kita galimybė – šį prieštaravimą gali atšaukti irgi vienas namo gyventojas (tą suponuoja pinklus 19 straipsnio 9 dalies antrasis sakinys).

Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, pareiškimo savivaldybei, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Daugiabučių namų gyventojų kasdienybėje joks kitas įstatymas nesuteikia besąlygiškos vieno gyventojo sprendimo galios. Visus viešus/bendrus reikalus sprendžia demokratiškai daugiabučio savinininkų dauguma. „Fenomenali“ šios įstatymo formuluotės rengėjų išmonė – selektyvus ir vienvaldiškas įstatymo veikimas pagal pavienio asmens „pageidavimą“.

Ši išmonė turi biurokratinį raizginį: savivaldybėms (kurios, regis, nepritarė tokiai nesąmoningai rūkymo draudimo formuluotei) primesta nagrinėti/įvertinti vieno asmens pareiškimus, įpareigoti administratorius, savininkų bendrijas tuose pastatuose netgi įrengti (!!!, toks imperatyvus įstatymo reikalavimas) informacinius ženklus, informuojančius apie draudimą rūkyti. Ar reikės išmontuoti juos, jeigu bent vienas pareiškėjas atšauks prieštaravimą rūkyti balkonuose, terasose, lodžijose?

Dabar Vilniuje bauda už rūkymą grėstų maždaug 400 daugiabučių namų užkietėjusiems rūkoriams, o mieste tokių namų yra per 4 000.

Jeigu daugiabutyje nėra informacinių ženklų apie draudimą rūkyti, vadinasi, įstatymo pataisa leidžia traukti dūmą balkone, terasoje, lodžijoje.

Regis, tokią „demokratišką“ pataisą inicijavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai, kurių noras išpopuliarėti yra ne tik alkoholis be laipsnių, bet ir ši selektyviai juokinga, jeigu nebūtų graudu, kova su rūkymu.

…Tarkime, vėlai vakare pajaučiu atsklidusį tabako dūmų kvapą. Susirandu įstatymą ir bandau veikti: pasirodo, man būtina žinoti rūkančiojo vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą. Kasdienybė tvirtina, kad daugiabučių namų aplinkoje Duomenų apsaugos įstatymas veikia kur kas saugiau nei virtualioje viešoje erdvėje. Jų gyventojai nebent žino tik vieno kito savo laiptinės kaimyno vardą, bet ne tikrą pavardę. Bet ir šie duomenys bus be įkalčių. Žvelgdamas iš savo balkono, tarkime, iš devinto aukšto, neišvysiu, kur kokiame daugiabučio balkone vyksta rūkymo veiksmas, nes objekto paiešką klaidina vėjas ir oro srovės.

Bet dar yra bet… Esant tokiai neapibrėžtai situacijai, jeigu aš negalėsiu tiksliai nurodyti administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam pareigūnui rūkančiojo duomenų, tad privalėsiu atsakyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Bet šie išvardyti duomenys apie rūkorių (net jeigu žinočiau juos pilnai) be daiktiškų įrodymų leis rūkančiajam net be advokato apsiginti ir inkriminuoti administracinį pažeidimą informatoriui. Prisiminkime, kad cigaretę galima surūkyti per penkias minutes ir dingti iš „nusikaltimo“ vietos, o kai atsiras pareigūnas, oro srautuose nebeliks jokio dūmų kvapo „įkalčio“. O tada…

Buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas, nenurodęs asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenų, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

Ši naujoji įstatymo formuluotė, jos įgyvendinimo praktika galėtų dalyvauti „protų mūšyje“ „Bukas ir dar bukesnis“. Ir dar išganingasis rūkoriaus motto: dabar eisiu parūkyti pas kaimyną, jo daugiabutyje leidžiama…

2021.02.26; 07:30

