Baltarusija neteko teisės rengti pasaulio ledo ritulio čempionato

Baltarusija neteko teisės rengti šių metų pasaulio ledo ritulio čempionato. Tokį sprendimą pirmadienį dėl „saugumo priežasčių" priėmė Tarptautinės ledo ritulio federacijos (IIHF) vykdomasis komitetas, pranešė federacija.

IIFH prezidentas Renė Faselis, kuris praėjusią savaitę Minske susitiko su Baltarusijos prezidentu Aleksandru Lukašenka, sprendimą pavadino „neišvengiamu“. Pastaruoju metu IIFH sulaukė didelio politinio ir ekonominio spaudimo dėl Baltarusijoje rengiamų pirmenybių.

Dabar per savaitę turės būti nuspręsta, kur vyks čempionatas, planuotas Rygoje ir Minske gegužės 21-birželio 6 dienomis. Jau buvo svarstoma, ar organizuoti renginį tik Latvijos sostinėje, ar rinktis ir Daniją ar Slovakiją. Vykdomasis komitetas dabar posėdžiaus sausio 25-26 dienomis. Vėliausiai tada ir paaiškės, kur vyks čempionatas.

Savaitgalį virtinė ilgamečių IIHL partnerių pagrasino neberemti čempionato, jei jis vyks ir Baltarusijoje.

Po suklastotų rugpjūčio 9 dienos rinkimų ES nepripažįsta A. Lukašenkos prezidentu. Dešimtys šalių paskelbė sankcijas valdžios aparato funkcionieriams. Per protestus prieš A. Lukašenką nuo rugpjūčio sulaikyta per 30 000 žmonių, šimtai žmonių buvo sužeista, taip pat yra žuvusiųjų. Be to, Baltarusija kritikuojama dėl nepakankamų kovos su pandemija priemonių.

