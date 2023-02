Danijos karalienė apie susitikimą su V. Putinu: dar niekada gyvenime nesu mačiusi tokių šaltų akių

Kopenhaga, vasario 17 d. (dpa-ELTA). Danijos karalienė Margrethė II teigia per susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu susidariusi labai blogą įspūdį apie Kremliaus šeimininką. Ji prisiminė tada pagalvojusi, kad V. Putinas nėra malonus žmogus, pasakojo 82–ejų monarchė danų savaitraščiui „Weekendavisen“.

„Niekada savo gyvenime nesu mačiusi tokių šaltų akių“, – teigė ji.

Margrethė soste sėdi jau daugiau kaip 51 metus. Per tą laiką ji susitiko su dešimtimis valstybių ir vyriausybių vadovų. Su V. Putinui ji esą susipažinusi per valstybinį vizitą Rusijoje 2011 metais – tada jis buvo Rusijos premjeras, o prezidento pareigas ėjo Dmitrijus Medvedevas. 2014–aisiais karalienė dar kartą susitiko su V. Putinu per renginį, skirtą 70–osioms sąjungininkų išsilaipinimo Normandijoje Antrajame pasauliniame kare metinėms paminėti.

Karalienė teigė kasdien sekanti įvykius Ukrainoje. Jai esą daro įspūdį ukrainiečių narsa. Ukrainos prezidentą Margrethė II pavadino „tinkamu žmogumi tinkamu laiku“.

Karalienė gyrė ir Europos reakciją, be kita ko, „Leopard“ kovinių tankų tiekimą. „V. Putinas manė, kad gali suskaldyti visą Europą, tačiau jis mus suvienijo“, – kalbėjo monarchė.