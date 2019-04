Didžiosios Britanijos Lordų Rūmai tebesiginčija dėl „Brexito“ atidėjimo įstatymo

Britų premjerė Theresa May jau paskelbė, kad prašys atidėti išstojimo datą. Iki šiol planuojama, kad Jungtinės Karalystė ES paliks balandžio 12-ąją. Th. May siekia, kad „Brexitas“ būtų atidėtas iki gegužės 22-osios. Taip ji nori išvengti šalies dalyvavimo gegužės 23-26 dienomis vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose.Kol kas neaišku, ar su Th. May norais sutiks likusių ES šalių lyderiai. Jie ketina dėl to tartis neeiliniame viršūnių susitikime kitą trečiadienį. „Brexito“ termino atidėjimui turi vienbalsiai pritarti visos likusios ES šalys.Minėto įstatymo iniciatoriai nori, kad kiekvienąkart „Brexito“ atidėjimo terminui turėtų pritarti Bendruomenių rūmai. Vadinasi, parlamentarai gali prieš premjerės valią pasiekti, kad išstojimas būtų atidėtas ilgesniam laikui nei iki gegužės 22-osios.Anot „Guardian“, įstatymo projektas numato, kad ministrė pirmininkė, įsigaliojus įstatymui, turės gauti parlamento pritarimą „Brexito“ datos atidėjimui. Atidėjimo trukmę premjerė galės nustatyti pati, tačiau Bendruomenių Rūmai galės tai vetuoti. Tokiu būdų parlamentas perimtų „Brexito“ atidėjimo trukmės kontrolę.Teoriškai lordai įstatymą gali priimti dar šį ketvirtadienį. Lordų Rūmai laikomi proeuropietiškais, todėl čia tikimasi daugumos.(ELTA)