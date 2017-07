Donaldas Trampas teigia, esą V. Putinas norėjo, kad H. Klinton laimėtų JAV prezidento rinkimus

Print

JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump), neigiantis kaltinimus, neva Rusija padėjo jam laimėti prezidento rinkimus, oficialiai pareiškė, esą Rusijos lyderis Vladimiras Putinas būtų labiau norėjęs demokratės Hilari Klinton (Hillary Clinton) pergalės, nei jo pergalės. Apie tai informuoja „The Guardian“.

„Esame galingiausia šalis pasaulyje ir tampame vis galingesni ir galingesni, nes aš esu didelis kovotojas. Pavyzdžiui, jei būtų laimėjusi H. Klinton, mūsų kariuomenė būtų buvusi susilpninta. Tai kodėl jis turėtų norėti manęs? Nuo pat pirmos dienos norėjau stiprios kariuomenės, o V. Putinas nenori to matyti“, – aiškino JAV prezidentas.

Interviu televizijos tinklui „Christian Broadcasting Network“ pridūrė: „Daug dalykų, kuriuos aš darau, yra būtent tai, ko nenorėtų V. Putinas, todėl greičiausiai jis nenorėjo mano pergalės“.

Ką galima būtų atkirsti į šiuos JAV vadovo žodžius? Ar tikrai D.Trampas daro tai, kas nenaudinga V.Putinui? O jei ir daro tai, tai ar taip elgiasi nuoširdžiai? Gal taip elgiasi tik dėl to, kad spaudžia aplinka? Ir kaip dabar pasverti žodžius, girdi, H.Klinton būtų susilpninusi Amerikos kariuomenę. Iš kur mums žinoti, ką iš tiesų būtų dariusi H.Klinton? Gal ji dar labiau būtų stiprinusi kariuomenę nei ją nūnai stiprina D.Trampas?

Galų gale ar įtarimai, jog D.Trampas susipainiojo Kremliaus intrigose – iš piršto laužtas? O ką šnekėjo jo sūnelis? Ogi pripažino, kad jam rusų teisininkė siūlė Hilary Klinton kompromituojančią medžiagą ir jis su įtartina teisininke buvo susitikęs. Taigi labai norėjo gauti konkurentę kompromituojančios medžiagos…

Be to, tvirtinti, esą D.Trampas žino, ko nori ir ko nenori V.Putinas, – per daug akiplėšiška. Mažiai kas žino, kas iš tiesų dedasi Kremliaus diktatoriaus galvoje.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.07.13; 16:55