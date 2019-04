Ispanijos parlamento rinkimus laimi socialistai

Kaip pranešama, apklausos telefonu metu buvo apklausta 12 900 rinkėjų, o jos rezultatai paskelbti pasibaigus balsavimui rinkimuose. Apklausa telefonu buvo atlika kelios dienos prieš rinkimus, vietoje balsavusių rinkėjų apklausų. Praeityje yra buvę, kad balsavusių rinkėjų apklausos buvo netikslios.



Apklausos duomenimis, valdančiajai partijai turi tekti gerokai daugiau balsų nei kitoms partijoms. Apklausa rodo, kad PSOE gaus 28,1 proc. balsų. Konservatyvi Liaudies partija (PP) pelnys 17,8 proc. balsų. Tai blogiausias kada nors rezultatas šiai partijai. Centro dešiniųjų partija “Ciudadanos“ turi gauti 14,4 proc. balsų, o kairiosios pakraipos „Podemos” turi gauti 16,1 proc. balsų. Kraštutinių dešiniųjų partijai “Vox” turi atitekti 12,1 proc. balsų ir partija pirmą kartą pateks į Ispanijos parlamentą.



Socialistams turėtų atitekti 116-121 vietų parlamente, o “Podemos” – 42-45 vietos.

Pirmalaikiai parlamento rinkimai Ispanijoje buvo paskelbti po to, kai žemesnieji Ispanijos parlamento rūmai atmetė Vyriausybės siūlytą 2019 metų biudžeto projektą. Tai buvo jau treti per ketverius metus parlamento rinkimai šalyje.



Rinkimuose, vykusiuose nuo 9.00 val. iki 20.00 val., balsavimo teisę turėjo 37 mln. ispanų. Rinkėjų aktyvumas buvo gerokai didesnis, nei ankstesniuose parlamento rinkimuose, vykusiuose 2016 metais. Likus dviem valandoms iki balsavimo pabaigos, rinkėjų aktyvumas siekė 60,7 proc. Per 2016 metų rinkimus rinkėjų aktyvumas tokiu pačiu laiku buvo 51,2 proc.