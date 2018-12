Japonijoje smarkiai mažėja gyventojų

Print

Japonijoje šiais metais fiksuojamas didžiausias natūralus gyventojų mažėjimas nuo statistikos vedimo pradžios prieš daugiau kaip šimtmetį. Apie tai ketvirtadienį rašo britų „Guardian“, remdamasis Japonijos sveikatos ministerija.

Japonų vaikai. EPA – ELTA nuotr.

To priežastis – mažėjantis gimimų ir didėjantis mirčių skaičius 2018 metais. Iš viso šiais metais Japonijoje gimė 921 000 kūdikių. Tai yra žemiausias rodiklis nuo 1899 metų. Be to, tai treti metai iš eilės, kai gimimų skaičius mažėjo.

Mirčių tuo tarpu šiemet buvo kaip niekad daug – 1,37 mln. Tai didžiausias skaičius pokario metais (nuo 1945). Taigi gyventojų Japonijoje sumažėjo maždaug 448 000. Šalyje šiuo metu gyvena 126,7 mln. žmonių.

Japonijos vyriausybė yra užsibrėžusi tikslą, kad iki 2026 metų balandžio vienai moteriai tenkantis vaikų skaičius būtų 1,8. Dabartinis rodiklis yra 1,43. Ir tai yra gerokai mažiau nei 2,07 vaiko rodiklis, kuris garantuotų stabilų gyventojų skaičių.

Japonijos ministras pirmininkas Shinzas Abė demografiją Japonijoje pavadino nacionaline krize ir pažadėjo imtis priemonių, kad poros vėl susilauktų daugiau vaikų.

Moterų gyvenimo trukmė Japonijoje siekia 87,2 metus, o vyrų – 81,01.

Rasa Strimaitytė (ELTA)

2018.12.27; 17:06