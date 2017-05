JAV: programišiai pagrobė „Karibų piratus“ ir reikalauja išpirkos

„Walt Disney“ kino studijos filmas, prie kurio programišiai gavo prieigą, yra „Karibų piratų“ tęsinys, pasirodysiantis didžiuosiuose ekranuose gegužės pabaigoje.

Tai pirmadienį pranešė portalas „Deadline“, kurio specializacija – Holivudo naujienos.

Pasak leidinio, programišiai reikalauja iš kompanijos „The Walt Disney Company“ milžiniškos sumos bitkoinais, grasindami, kad paskelbs dar nepradėtą rodyti juostą internete. Reikalaujamos išpirkos dydis nenurodomas. Kompanija neketina mokėti piktadariams ir bendradarbiauja su Federaliniu tyrimų biuru.

Filmas „Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) Jungtinėse Valstijose bus pradėtas rodyti gegužės 26 d.

Nuotraukoje: kadras iš filmo „Karinų jūros piratai“

2017.05.16; 02:50