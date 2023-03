Kijevas: Rusija tęsia „bandymus apsupti“ Bachmutą

Kijevas, kovo 5 d. (AFP-ELTA). Kijevas sekmadienį pareiškė atlaikantis Rusijos karių, vis dar bandančių apsupti Bachmutą – dabar jau sugriautą Rytų Ukrainos miestą, kurį Maskva jau kelis mėnesius mėgina užimti, – atakas. Kijevas, kovo 5 d. (AFP-ELTA). Kijevas sekmadienį pareiškė atlaikantis Rusijos karių, vis dar bandančių apsupti Bachmutą – dabar jau sugriautą Rytų Ukrainos miestą, kurį Maskva jau kelis mėnesius mėgina užimti, – atakas.

Ukraina pažadėjo ginti „Bachmuto tvirtovę“, bet susidūrė su Rusijos kariais, pasiryžusiais užimti miestą, kuris užsitęsus mūšiui tapo politiniu laimėjimu.

Anot Ukrainos generalinio štabo, per praėjusią parą buvo atremta „daugiau nei 130 priešo atakų“, įskaitant Kupiansko, Lymano, Bachmuto ir Avdijivkos miestus.

„Priešas toliau bando apsupti Bachmuto miestą“, – sekmadienio ryte pranešė generalinis štabas.

Per ilgiausią ir kruviniausią invazijos mūšį Bachmutas faktiškai paverstas griuvėsiais.

Ukrainos pajėgų atstovas Sergejus Čerevaty šeštadienį sakė, kad situacija mieste, kurį jis pavadino „prioritetiniu priešo taikiniu”, yra „sudėtinga, bet kontroliuojama“.

Mieste ir jo apylinkėse vyksta mūšiai, pranešė JAV įsikūręs analitinis centras „Institute for the Study of War“ (ISW) ir perspėjo, kad Ukrainos tiekimo maršrutai siaurėja.

Ukraina ir Rusija nuo vasaros įnirtingai kovoja dėl šio miesto, kurio simbolinė reikšmė pranoksta jo karinę svarbą.