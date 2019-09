Konferencijoje apie kitokią Rusiją dalyvaus ir A. Sacharovo anūkė bei G. Orwello premijos laureatas

Prisimenant iškilų mąstytoją, filosofą, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) bendruomenės narį, profesorių Leonidą Donskį, penktadienį Kaune bus surengta konferencija, kurios tema šiemet – „Building Bridges: Thoughts about the Other Russia“ („Tiesiant tiltus: mintys apie kitokią Rusiją“). Prisimenant iškilų mąstytoją, filosofą, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) bendruomenės narį, profesorių Leonidą Donskį, penktadienį Kaune bus surengta konferencija, kurios tema šiemet – „Building Bridges: Thoughts about the Other Russia“ („Tiesiant tiltus: mintys apie kitokią Rusiją“).

Filosofo atminimas bus pagerbtas filmo peržiūroje, tarptautinėje konferencijoje ir po jos vyksiančiame koncerte.

Pasak VDU atstovės Inos Žurkuvienės, pranešimus konferencijoje skaitys buvęs Helsinkio grupės narys ir buvęs politinis kalinys bei kadenciją baigęs ministras Viačeslavas Bachminas, kino prodiuseris Jevgenijus Gindilis, rašytojas ir „The Economist“ biuro Maskvoje vadovas Arkadijus Ostrovskis, kurio knyga „Rusijos išradimas“ („The Invention of Russia“) laimėjo prestižinę George‘o Orwello premiją, fizikė, Andrejaus Sacharovo anūkė Marina Sacharov-Liberman, rašytojas Michailas Šiškinas ir buvęs Jungtinės Karalystės ambasadorius Rusijoje Andrew Woodas.

– jau antroji konferencija, kurią VDU A. Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centras organizuoja, pagerbdamas prof. L. Donskio (1962–2016) atminimą. Minimo centro vadovo, profesoriaus Roberto Van Voreno teigimu, renginyje bus siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad kalbant apie Rusiją, reikėtų atskirti jos valdžią nuo tautos – tai yra Vladimiro Putino vykdomą politiką nuo pačių Rusijos gyventojų.

„Rusija yra mūsų kaimynė, tad ir rusai – mūsų kaimynai. Anksčiau ar vėliau V. Putino režimas išnyks ir, tikiuosi, horizonte pasirodys šviesesnė ateitis. Tiltus tiesti būtina, nes be pamatų bus tik dar sunkiau atkurti gerus kaimyninius santykius ir sugrąžinti padėtį, kurioje vienas kito vientisumas yra gerbiamas. Be to, pasmerkti tautą už jos vadovų skriaudas yra ne tik trumparegiška, bet ir nesąžininga. Net jei V. Putiną išties palaiko dauguma gyventojų, tai yra sovietinio, postsovietinio arba resovietizuoto mąstymo, propagandos krušos pasekmė. Tai – baimė, kuri yra įdiegta kone genetiškai per stalinistinį terorą ir žmonijos polinkį išlikti, ištverti audrą“, – paaiškina profesorius.

Organizatoriai taip pat pabrėžia, jog remtis juodai baltomis kategorijomis ar supaprastintais įvaizdžiais yra pavojinga ne tik dėl to, kad gali kilti rimtų nesusipratimų, bet ir todėl, kad taip pamirštami rusų disidentai – tie, kurie išdrįsta pasipriešinti Kremliaus vykdomai politikai.

Konferencijos programą pradės filmo „Rusijos opozicija“ peržiūra ir diskusija VDU mažojoje salėje. Filmą prodiusavo Rusijos filmų kūrėjas Jevgenijus Gindilis ir politologas Kirilas Rogovas.

Konferencija vyks VDU mažojoje salėje. Po konferencijos, penktadienio vakarą bendrą pasirodymą Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje surengs pianistas Aleksejus Botvinovas ir rašytojas Michailas Šiškinas – čia pianino muzika bus suderinta su Sergejaus Prokofjevo ir Dmitrijaus Šostakovičiaus laiškų skaitymu.

Informacijos šaltinis – ELTA

2019.09.19; 07:00

