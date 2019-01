Konfliktas Rytų Ukrainoje pareikalavo daugiau aukų nei iki šiol manyta

Print

Nuo 2014 metų trunkantis konfliktas Rytų Ukrainoje, anot Jungtinių Tautų (JT), pareikalavo daugiau aukų nei iki šiol manyta. Nuo 2014 metų balandžio iki 2018-ųjų pabaigos žuvo nuo 12 800 iki 13 000 žmonių, pirmadienį Kijeve pranešė JT žmogaus teisių stebėjimo misija. Maždaug 3 300 jų buvo civiliai.

Ukrainiečių skausmas. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotrauka, daryta Vilniuje surengtos parodos apie Ukrainos įvykius metu.

Per mūšius žuvo apie 4 000 Ukrainos armijos karių bei 5 500 Rusijos remiamų ginkluotų separatistų. Be to, nuo 27 000 iki 30 000 žmonių buvo sužeisti. Remiantis JT 2017 metų pabaigos duomenimis, žuvusiųjų iki tada buvo šiek tiek daugiau nei 10 300, sužeistųjų – 24 000.

Dalis Rytų Ukrainos pramoninio Donbaso miesto nuo 2014 metų yra kontroliuojama Maskvai ištikimų separatistų. Taikos planas, dėl kurio 2015-aisiais susitarta tarpininkaujant Vokietijai ir Prancūzijai, iki šiol neįgyvendintas. Nepaisant to, smurtas pernai, JT duomenimis, mažėjo. 2018-aisiais žuvo 55 civiliai asmenys ir 224 buvo sužeisti – tai perpus mažiau civilių aukų nei dar metais anksčiau.

Mažėjantį aukų skaičių rodo ir Ukrainos kariuomenės statistika. Pernai žuvo 100 kareivių ir daugiau kaip 500 buvo sužeisti – tai ir perpus mažesni skaičiai, lyginant su 2017-aisiais.

Donecko separatistai nurodo, kad pernai jų kontroliuojamoje teritorijoje per mūšius žuvo 162 žmonės ir 310 buvo sužeisti. Nuo karo pradžios jų įtakos zonoje esą būta per 4 700 žuvusiųjų.

Informacijos šaltinis – ELTA

2019.01.22; 05:00