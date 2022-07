Leidykla „Briedis“ pristato knygą „Aplink pasaulį per 80 stebuklų“

Leidykla „Briedis“ kviečia leistis į virtualią kelionę, kurios maršrutą sudėliojo italų žurnalistės Carla Serra ir Silvia Bombelli. Nuo šiol visi žymiausi pasaulio stebuklai vienoje knygoje ant jūsų stalo. Išskirtinio formato albumas „Aplink pasaulį per 80 stebuklų“ suteikia skaitytojams galimybę susipažinti su svarbiausiais žmonijos ir gamtos kūriniais, verčiant puslapį po puslapio. Viskas aprašyta ir iliustruota taip, kad galėtumėte mėgautis mūsų planetos stebuklais bei įsivaizduoti, jog keliaujate po penkis žemynus.

„Aplink pasaulį per 80 stebuklų“ – tai perfrazuotas garsiojo Jules’io Verne’o romano pavadinimas. 1873 m. išleistame grožiniame kūrinyje pasakojama apie Filijo Fogo bei jo ištikimo draugo Paspartu nuotykius, kaip jiedu oro balionu per 80 dienų apskrido aplink pasaulį. Panašių įspūdžių ir kelionių jaudulio norima suteikti ir šia knyga, kuri leidžia greitai nusikelti prie gražiausių lankytinų vietų. „Aplink pasaulį per 80 stebuklų“ įkvėps keliautojus ir svajotojus, ieškančius nuotykių ir įspūdžių iš egzotiškų kraštų.

Skaitytojai gali patys rinktis kelionės kryptį pagal skonį ar nuotaiką, pasitelkę iškalbingas nuotraukas ir trumpus, bet įkvepiančius aprašymus. Fotografinis turas prasideda Londone, o tada vykstama į tokias vietas kaip Karalių rūmai Budapešte, Ermitažas Sankt Peterburge bei Romos Koliziejus. Afrikoje siūloma pasigrožėti al Gizos piramidėmis, Sacharos dykuma, Viktorijos kriokliu ir kitais objektais. Pamažu keliantis į rytus, atrandami tokie gamtos turtai kaip Everestas ir K2 kalnas, taip pat amžinosios šventyklos, pavyzdžiui, Tadž Mahalis Indijoje ar Vat Prakeo. Ši knyga mus trumpam nukelia ir į Okeaniją – tolimiausius Ramiojo vandenyno kraštus su tokiais lobiais kaip Kuko kalnas, Bora Bora ir Erso uola. Pagaliau pasiekus Ameriką, galima stabtelėti prie įspūdingųjų Jeloustouno geizerių, San Fransiske išvysti Aukso Vartų tiltą arba aplankyti Arkties regioną Kanadoje.

Knygą iš anglų kalbos vertė Romualdas Grigaliūnas.

