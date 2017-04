Lietuvoje lankysis Nyderlandų gynybos ministrė ir kariuomenės vadas

Balandžio 10 d. krašto apsaugos ministras Raimondas Karoblis ir Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas susitiks su į Lietuvą atvykstančiais Nyderlandų gynybos ministre p. Jeanine Hennis-Plasschaert ir kariuomenės vadu generolu Tomu Middendorpu (Tom Middendorp).

Krašto apsaugos ministerijoje vyks dvišalis Lietuvos ir Nyderlandų krašto apsaugos vadovų susitikimas. Jame bus aptariami regiono saugumo, dvišalio bendradarbiavimo gynybos srityje klausimai. Taip pat ministrai ir vadai aptars ir klausimus, susijusius su Lietuvoje dislokuota NATO priešakinių pajėgų bataliono kovine grupe, kuriai savo karius ir techniką yra skyrę ir Nyderlandai.

Po dvišalio susitikimo Lietuvos ir Nyderlandų gynybos ministrai ir kariuomenių vadai vyks į Ruklą, kur dislokuota NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė. Čia suplanuotas susitikimas su grupės vadovybe, olandų kariais, Gaižiūnų poligone svečiams kovinė grupė kartu su Lietuvos kariais pademonstruos pratybų epizodą.

Rukloje dislokuotam Vokietijos vadovaujam NATO pajėgų batalionui Nyderlandai yra skyrę apie 250 karių. Kartu olandų karai atsigabeno ir įvairios karinės ginkluotės ir įrangos – apie 40 įvairios karinės technikos: pėstininkų kovos mašinų CV 90, žvalgybos transporto priemonių „Fennek“, transporto priemonių „Boxer“, šarvuotų remonto evakavimo mašinų, kt. Lietuvoje dislokuotų Nyderlandų pajėgų pagrindą sudaro Havelte įsikūrusio Nyderlandų kariuomenės Sausumos pajėgų 43-iosios mechanizuotosios pėstininkų brigados 44-ojo Nyderlandų mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai. 44-ojo bataliono kariai Lietuvoje bus dislokuoti iki liepos, po vėliau juos keis kariai iš 13-osios brigados.

NATO bataliono grupei priskirti kariai – ne vieninteliai, šiuo metu dislokuoti Lietuvoje. Nuo sausio Nyderlandų karinių oro pajėgų kontingentas yra dislokuotas Šiauliuose, iš kur su keturiais naikintuvais F-16 vykdo NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse. Tai jau antroji olandų karių misija. Be to, Nyderlandų kariai yra vykdę oro policijos misijos pastiprinimą iš Malborko oro bazės Lenkijoje 2014 m. rugsėjo-gruodžio mėn. Be to, du Nyderlandų kariuomenės atstovai tarnauja Vilniuje veikiančiame NATO pajėgų integravimo vienete.

Informacijos šaltinis – Lietuvos krašto apsaugos ministerija.

2017.04.09; 15:35