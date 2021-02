Praėjusią parą, sausio 30-ąją, ištyrus 5701 ėminį, Lietuvoje nustatyti 803 užsikrėtimo COVID-19 atvejai. Bendras nustatytų atvejų konkretiems žmonėms skaičius pasiekė 182539.

Per praėjusią parą nuo COVID-19 mirė 12 žmonių: 3 moterys ir 9 vyrai. Jų amžius buvo nuo 50 iki 99 metų.

Mirčių nuo COVID 19 statistiką papildo ir ankstesnėmis paromis registruotos mirtys, jų – 4.

Nuo pandemijos pradžios mirtis Lietuvoje jau pasiglemžė 2803 žmones.

Per praėjusią parą pasveiko 104 asmenys, Tad pasveikusių dabar yra 129175.

Sergančių koronavirusu asmenų skaičius – 48386.

Per praėjusią parą ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso – 5701. Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso 1927637.

Per praėjusią parą vakcinuoti pirma skiepo doze 191 žmogus, antra skiepo doze – 362.

Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis 21102 žmonės.

Naujai per praėjusią parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl COVID-19 – 113.

Sveikatos priežiūros įstaigose esančių lovų COVID-19 liga sergantiems pacientams gydyti užimtumas – 1323 iš 2438.

Sausio 27 d. Vyriausybė pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui sugriežtintą karantiną pratęsti iki vasario 28 dienos. Karantino režimas galioja visoje Lietuvos teritorijoje iki vasario 28 dienos, 24 valandos. Iki vasario pabaigos pratęstas ir judėjimo tarp savivaldybių ribojimas.

Nuo to laiko, kai prieš metus Kinijoje kilo koronaviruso infekcijos pandemija, pasaulyje patvirtinta per 103 mln. infekcijos atvejų, mirčių skaičius – per 2 mln.

Informacijos šaltinis – ELTA

2021.01.31; 11:48

print