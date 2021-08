Per sprogimus Kabule žuvo 60 civilių, 13 amerikiečių karių ir 28 talibai

Per sprogimus šalia Kabulo oro uosto žuvo mažiausiai 28 Talibano nariai. Talibų atstovas agentūrai „Reuters“ sakė, kad jie prarado daugiau žmonių nei amerikiečiai. Per sprogimus šalia Kabulo oro uosto žuvo mažiausiai 28 Talibano nariai. Talibų atstovas agentūrai „Reuters“ sakė, kad jie prarado daugiau žmonių nei amerikiečiai.

JAV pranešė apie 13 žuvusių kareivių. 18 amerikiečių buvo sužeisti. Per išpuolius žuvo iš viso 60 civilių.

Po mirtinų atakų JAV prezidentas Joe Bidenas pagrasino kerštu jas surengusiems teroristams. „Mes jus medžiosime, ir jūs už tai sumokėsite“, – pareiškė jis ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose. JAV vykdys operacijas prieš sprogimus organizavusią „Islamo valstybę“, paskelbė prezidentas.

J. Bidenas taip pat pareiškė, kad evakuacija iš Afganistano bus tęsiama. „Mes tęsime evakuaciją“, – sakė jis. Teroristai esą neprivers JAV stabdyti savo misijos.

Atsakomybę už išpuolius prisiėmė „Islamo valstybė“ (IS). Per savo propagandinį ruporą „Amaq“ grupuotė pareiškė, kad vienas jos kovotojų susisprogdino prie oro uosto. IS padalinio regione – Chorosano provincijos islamo valstybės (ISKP) kovotojas esą įveikė visus saugumo barjerus ir priartėjo prie JAV karių „ne daugiau kaip per penkis metrus“. Tada jis detonavo savo sprogmenų liemenę.

Informacijos šaltinis – ELTA

2021.08.27; 07:40

