Policija didelį dėmesį skirs motociklininkams

Šylant orams į kelius ir miestų gatves išrieda vis daugiau motociklų. Klaipėdos apskrities kelių policija praneša, kad jos pareigūnai netrukus eismo saugumui kontroliuoti ir pažeidėjams tramdyti pasitelks ir tris savo itin greitus bei galingus „Suzuki“ ir „Yamaha“ markės plieninius žirgus. Šylant orams į kelius ir miestų gatves išrieda vis daugiau motociklų. Klaipėdos apskrities kelių policija praneša, kad jos pareigūnai netrukus eismo saugumui kontroliuoti ir pažeidėjams tramdyti pasitelks ir tris savo itin greitus bei galingus „Suzuki“ ir „Yamaha“ markės plieninius žirgus.

Dažniausiai fiksuojami motociklininkų pažeidimai yra leistino greičio viršijimas, pavojingo ar chuliganiško vairavimo atvejai, posūkių signalų nerodymas. Policijos pareigūnai primena, kad leistiną greitį daugiau nei 30 km/h viršijantiems motociklų vairuotojams gresia bauda nuo 120 iki 550 eurų ir teisės vairuoti praradimas nuo trijų mėnesių iki pusantrų metų. Už pavojingą vairavimą gali būti skiriama bauda nuo 170 iki 230 eurų, o už chuliganišką – nuo 450 iki 550 eurų.



Gyventojai vis dar dažnai skundžiasi dėl motociklų keliamo triukšmo, ypač vakarais ir savaitgaliais. Todėl pareigūnai žada intensyviai tikrinti, ar motociklo skleidžiamas triukšmas neviršija nustatytų normų. Naudodami mobilųjį triukšmo lygio matuoklį, triukšmą patikrinti pareigūnai gali greitai ir efektyviai. O bauda už šį pažeidimą siekia nuo 100 iki 600 eurų, pakartotinai prasižengusiam vairuotojui ji gali išaugti nuo 500 iki 1000 eurų. Taip pat yra anuliuojamas motociklo privalomosios techninės apžiūros galiojimas. Gyventojai vis dar dažnai skundžiasi dėl motociklų keliamo triukšmo, ypač vakarais ir savaitgaliais. Todėl pareigūnai žada intensyviai tikrinti, ar motociklo skleidžiamas triukšmas neviršija nustatytų normų. Naudodami mobilųjį triukšmo lygio matuoklį, triukšmą patikrinti pareigūnai gali greitai ir efektyviai. O bauda už šį pažeidimą siekia nuo 100 iki 600 eurų, pakartotinai prasižengusiam vairuotojui ji gali išaugti nuo 500 iki 1000 eurų. Taip pat yra anuliuojamas motociklo privalomosios techninės apžiūros galiojimas.



Gatvėse daugėja ne tik motociklų, bet ir motorolerių, kuriais dažniausiai važinėja jauni, tik pradedantys eisme dalyvauti vairuotojai. Todėl Klaipėdos policijos pareigūnai ragina visus eismo dalyvius būti atidesnius ir tolerantiškesnius – sumažinti skaudžių nelaimių keliuose skaičių sumažinti galime tik bendromis pastangomis. Gatvėse daugėja ne tik motociklų, bet ir motorolerių, kuriais dažniausiai važinėja jauni, tik pradedantys eisme dalyvauti vairuotojai. Todėl Klaipėdos policijos pareigūnai ragina visus eismo dalyvius būti atidesnius ir tolerantiškesnius – sumažinti skaudžių nelaimių keliuose skaičių sumažinti galime tik bendromis pastangomis.

Klaipėdos apskrities policijos duomenimis, per 2021 m. visoje Klaipėdos apskrityje registruota 40 eismo įvykių, kuriuose dalyvavo motociklai. Iš jų – 31 įskaitinis eismo įvykis, per kuriuos vienas motociklo vairuotojas žuvo, o nukentėjo – 29. Per tą patį laikotarpį visoje apskrityje fiksuota 12 eismo įvykių, kuriuose dalyvavo mopedai. Iš jų – aštuoni, kuriuose nukentėjo 7 šių dviračių transporto priemonių vairuotojai.